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ديني

حكم ادخار الزوجة مبالغ مالية من مصروف المنزل دون علم زوجها

الثلاثاء 22/أكتوبر/2019 - 10:48 ص
حكم ادخار الزوجة
حكم ادخار الزوجة مبالغ مالية من مصروف المنزل دون علم زوجها
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محمود ضاحي
تلقى الشيخ محمود شلبي أمين الفتوى بدار الإفتاء، سؤالا حول حكم ادخار الزوجة مبالغ مالية من مصروف المنزل الذى يتركه لها زوجها، والاستعانة به فيما بعد، دون علم زوجها.

أجاب أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية عبر فيسبوك: "لو كانت الزوجة تنفق من مصروف المنزل الذى يتركه لها زوجها فى متطلبات واحتياجات المنزل ويتبقى منه أى أنه يزيد عن احتياجات المنزل، وتدخره للإنفاق على المنزل أيضا فيما بعد فهذا جائز ولا شيء فيه".

وأضاف: "أما إذا كانت الزوجة تدخر من مصروف المنزل وتنفقه فى غير متطلبات المنزل كما خصصه لها زوجها فهذا لا يجوز".

في سياق آخر كشف الدكتور عمرو الورداني، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، عن معايير اختيار الزوج للفتاة المقبلة على الزواج.

وقال الورداني، في فيديو له، إن اختيار الزوج يتم من خلال معايير تتعلق بذاته فمنها ما يتعلق بقيمه وأخرى بعقله ومظهره، منوها أن معايير القيم تعني أنه لابد أن يكون الزوج من أهل الصلاح ويكون من المقبلين على الله والمحبين لفعل الطاعات والعبادات، ويمكن معرفة قيم الإنسان من خلال علاقته بالله وعلاقته بالناس والأخرين من حوله وهذا يكون ظاهرا.

وأشار إلى أنه ينبغي أن تختار الفتاة شريكها في الحياة من المتحملين المسئولية ويكون من الشخصيات التي يمكن تحملها والعيش معها فهناك شخصيات لا تتطاق والنبي يقول "من أعظم الإثم أن يضيع المرء ما يعول" ويقول طليس للمرء أن يذل نفسه قالوا وكيف يارسول الله؟ قال: أن يحمل نفسه مالا تطيق".

وأوضح، أنه لا يمكن للفتاة الزواج من الشخص المتذمر دائما أو دائم الشكوى وكذلك الشخص النرجسي الأناني المغرور قائلا "لا تتزوجي إلا المتزن نفسيا وعقليا".

وذكر أن كثير من النساء تتزوج الرجل من أجل تغييره أو على أمل أن يتغير مع المستقبل منوها أن الرجال من الصعب أن يتغيروا في المستقبل أو أن يغيروا من أنفسهم.

وأوضح، أن الأمر الأخير يتعلق بمظهر الشخص ونظافته الشخصية، منوها بأن الناس في قبولهم للأمور الظاهرية الشكلية لها نسب متفاوتة ولذلك على الأقل أن يكون مقبولا لدى الطرف الآخر.
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