"الملك لير" في السعودية 6 نوفمبر.. والعرض 4 ليال بموسم الرياض

يسافر النجم يحيى الفخراني بصحبة أسرة مسرحيته "الملك لير" إلى المملكة العربية السعودية الأحد 3 نوفمبر المقبل لعرض المسرحية في موسم الرياض ابتداء من الأربعاء الموافق 6 من ذات الشهر على أن يستمر العرض لمدة 4 أيام، على أن يعود بعدها فريق عمل المسرحية لاستكمال العروض يومي الخميس والجمعة من كل أسبوع.



وتسافر أسرة مسرحية "الملك لير" إلى السعودية فى ثاني جولاتها العربية بعد مشاركتها بموسم جدة خلال يوليو الماضي، حيث عرضت هناك 3 ليالى حققت نجاحًا كبيرًا.



شارك في بطولة الملك لير إلى جانب الفنان يحيى الفخراني النجوم أحمد فؤاد سليم ورانيا فريد شوقي وريهام عبد الغفور، وهبة مجدي ومجدي كامل ونضال الشافعي وأحمد عزمي وأحمد فهيم وأيمن الشيوي وناصر سيف وحمادة شوشة وهي من اخراج تامر كرم وترجمة الدكتورة فاطمة موسى.



تدور أحداث المسرحية حول "الملك لير" الذي قرر أن يوزع املاكه علي بناته الثلاثة ولإن ابنته الصغري لم تشأ أن تنافقه فقد حرمها من نعمه، وأثناء توزيعه للأملاك اشترط أن يقيم مع كل واحدة من بناته لفترة معينة غير أن ابنتيه الكبيرتان تقرران الاستيلاء علي كل شئ وتطردا والدهما الذي لا يجد الملاذ سوي لدي ابنته الصغرى.