عمارة يتفقد المشروعات الجاري تنفيذها بمدينة بدر

قام المهندس عبد المطلب عمارة، نائب رئيس هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة لقطاع التنمية وتطوير المدن، بجولة ميدانية للاطمئنان على جميع المشروعات الجاري تنفيذها بمدينة بدر.





ورافقه خلال جولته، المهندس كمال بهجات، مساعد نائب رئيس هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة لقطاع التنمية وتطوير المدن، والمهندس عمار مندور، رئيس جهاز تنمية مدينة بدر، ومسئولو جهاز المدينة.

وتفقد المهندس عبد المطلب ممدوح، مشروع الإسكان الاجتماعي بمنطقة الـ 351 عمارة والحي السابع بالمدينة، ومشروع سكن مصر، ومشروع وحدات الموظفين بالامتداد الشرقي للمدينة، الذين سيتم نقلهم إلى العاصمة الإدارية الجديدة، وعددًا من المشروعات الأخرى، وكذا أعمال تنسيق الموقع بتلك المشروعات، كما تفقد إحدى عينات وحدات الإسكان الاجتماعي بالمدينة، واطلع على المخططات التفصيلية لعدد من المشروعات الخدمية التي سيتم تنفيذها في المرحلة القادمة.ووجه نائب رئيس الهيئة، بسرعة إنجاز المشروعات المختلفة بالمدينة بكفاءة وجودة عالية في التنفيذ، ووجه تعليماته لمسئولي الهيئة وجهاز المدينة بضرورة التواصل المباشر مع الشركات المنفذة لسرعة إنجاز المشروعات، وإزالة أي عقبات تعوق عملية التنفيذ.من جانبه، قال المهندس عمار مندور، رئيس جهاز تنمية مدينة بدر، إنه بالنسبة لمشروع "دار مصر" للإسكان المتوسط، فتم الانتهاء من تنفيذ 528 وحدة سكنية، وجارٍ الانتهاء من تشطيب 1128 وحدة أخرى، وتم بالمشروع تنفيذ مول تجاري، وجارٍ تنفيذ مركز طبي، ومسجد، وتم تخصيص أرض لتنفيذ مدرسة، وبالنسبة لمشروع "سكن مصر" بالمدينة، جارٍ الانتهاء من تنفيذ 1272 وحدة بالمشروع.وأضاف رئيس الجهاز أنه تم الانتهاء من تنفيذ 25464 وحدة سكنية بمشروع الإسكان الاجتماعي بمدينة بدر، وجارٍ الانتهاء من تنفيذ 30024 وحدة أخرى، وتبلغ التكلفة الاستثمارية للمشروع بالمدينة 8.755 مليار جنيه، وجارٍ الطرح لتنفيذ المرحلة الرابعة وتم عمل الجسات لـ33300 وحدة سكنية، مشيرًا إلى أن نسبة الإنجاز بمشروع الإسكان الاجتماعي بالحي السابع بالمدينة بلغت نحو 80%.وأشار رئيس الجهاز إلى أنه جار تنفيذ 9024 وحدة سكنية للموظفين بالجهات الحكومية التي سيتم نقلها إلى العاصمة الإدارية الجديدة بنسب متقدمة، بمساحات 118م2، كما أنه يجري حاليًا طرح وتنفيذ أعمال المرافق بنسب متقدمة حسب تنسيق الموقع بالمشروع.