Advertisements
Advertisements

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
Advertisements
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

اقتصاد

عمارة يتفقد المشروعات الجاري تنفيذها بمدينة بدر

الثلاثاء 22/أكتوبر/2019 - 11:13 ص
جانب من الجولة
جانب من الجولة
Advertisements
آمنة عبدالعظيم
قام المهندس عبد المطلب عمارة، نائب رئيس هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة لقطاع التنمية وتطوير المدن، بجولة ميدانية للاطمئنان على جميع المشروعات الجاري تنفيذها بمدينة بدر.

ورافقه خلال جولته، المهندس كمال بهجات، مساعد نائب رئيس هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة لقطاع التنمية وتطوير المدن، والمهندس عمار مندور، رئيس جهاز تنمية مدينة بدر، ومسئولو جهاز المدينة.

وتفقد المهندس عبد المطلب ممدوح، مشروع الإسكان الاجتماعي بمنطقة الـ 351 عمارة والحي السابع بالمدينة، ومشروع سكن مصر، ومشروع وحدات الموظفين بالامتداد الشرقي للمدينة، الذين سيتم نقلهم إلى العاصمة الإدارية الجديدة، وعددًا من المشروعات الأخرى، وكذا أعمال تنسيق الموقع بتلك المشروعات، كما تفقد إحدى عينات وحدات الإسكان الاجتماعي بالمدينة، واطلع على المخططات التفصيلية لعدد من المشروعات الخدمية التي سيتم تنفيذها في المرحلة القادمة.

ووجه نائب رئيس الهيئة، بسرعة إنجاز المشروعات المختلفة بالمدينة بكفاءة وجودة عالية في التنفيذ، ووجه تعليماته لمسئولي الهيئة وجهاز المدينة بضرورة التواصل المباشر مع الشركات المنفذة لسرعة إنجاز المشروعات، وإزالة أي عقبات تعوق عملية التنفيذ.

من جانبه، قال المهندس عمار مندور، رئيس جهاز تنمية مدينة بدر، إنه بالنسبة لمشروع "دار مصر" للإسكان المتوسط، فتم الانتهاء من تنفيذ 528 وحدة سكنية، وجارٍ الانتهاء من تشطيب 1128 وحدة أخرى، وتم بالمشروع تنفيذ مول تجاري، وجارٍ تنفيذ مركز طبي، ومسجد، وتم تخصيص أرض لتنفيذ مدرسة، وبالنسبة لمشروع "سكن مصر" بالمدينة، جارٍ الانتهاء من تنفيذ 1272 وحدة بالمشروع.

وأضاف رئيس الجهاز أنه تم الانتهاء من تنفيذ 25464 وحدة سكنية بمشروع الإسكان الاجتماعي بمدينة بدر، وجارٍ الانتهاء من تنفيذ 30024 وحدة أخرى، وتبلغ التكلفة الاستثمارية للمشروع بالمدينة 8.755 مليار جنيه، وجارٍ الطرح لتنفيذ المرحلة الرابعة وتم عمل الجسات لـ33300 وحدة سكنية، مشيرًا إلى أن نسبة الإنجاز بمشروع الإسكان الاجتماعي بالحي السابع بالمدينة بلغت نحو 80%.

وأشار رئيس الجهاز إلى أنه جار تنفيذ 9024 وحدة سكنية للموظفين بالجهات الحكومية التي سيتم نقلها إلى العاصمة الإدارية الجديدة بنسب متقدمة، بمساحات 118م2، كما أنه يجري حاليًا طرح وتنفيذ أعمال المرافق بنسب متقدمة حسب تنسيق الموقع بالمشروع.
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

الإسكان: جار الانتهاء من تنفيذ 648 وحدة بـ الإسكان الاجتماعى بأسيوط الجديدة

رئيس مدينة بدر يتابع مع مسئولي الشركات سير العمل بمشروع إسكان موظفي العاصمة الإدارية

الإسكان ومحافظ سوهاج يتفقدان الوحدات السكنية بمشروع الإسكان الاجتماعى بمدينة سوهاج الجديدة

الإسكان: تنفيذ ٦٧٢٠ وحدة سكنية بمشروع "JANNA" للإسكان الفاخر

ترشيحاتنا

بملابس كاجوال.. سالى عبد السلام تستعرض أناقتها فى لبنان

أمير عزمي يكشف عن البديل الأنسب لـ عبد الله السعيد في منتخب مصر.. فيديو

غضب برلماني من الحكومة بسبب قانون الأحوال الشخصية

وصفه باللص.. رسالة شديدة اللهجة من بشار الأسد لـ أردوغان

ضبط 22 إخوانيا أثاروا الفوضى أثناء محاكمة راجح قاتل محمود البنا

وليد جنبلاط يحسم موقفه بشأن الاستقالة من الحكومة اللبنانية

Advertisements

رد ناري لإعلامية كويتية على واقعة القنصلية المصرية

مش هتصدق.. سعر مكياج وتسريحة شعر زوجة ابن هاني شاكر يوم زفافها.. صور

كيفية التكفير عن الزنا بقراءة آيتين من القرآن تجعل الله يغفره فورا

الخطيب يتصدر تويتر بعد تأجيل لقاء الأهلي والجونة.. ومغردون: خليت الفرق خايفة تلاعبنا

مدافعا عن وزير الرياضة.. مرتضى منصور: سأرحل عن الزمالك في هذه الحالة

شاهد .. طريقة مذهلة لتقشير الرمان في ثواني

مفاجأة.. تعرف على تكلفة و تفاصيل إطلالات ملك قورة في حفل زفاف شقيقتها.. صور

صور صادمة تنشر للمرة الأولى عن استخدام تركيا لأسلحة محرمة دوليا في سوريا

أخبار الرياضة ليلا.. موعد جديد للقمة.. تأجيل مباراة الأهلي والجونة..مرتضى منصور يعتذر لجماهير الزمالك

نركن الكرة على جنب ونفضى لفتحة الصدر.. إبراهيم عبد الجواد عن تأجيل لقاء الأهلي والجونة

لحظة وصول الرئيس عبد الفتاح السيسي لمدينة سوتشي الروسية.. فيديو

بعد الاعتذار عن الفيديو المسىء.. حمو بيكا يتصدر جوجل

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

مش هتصدق.. سعر مكياج وتسريحة شعر زوجة ابن هاني شاكر يوم زفافها.. صور

قشر البرتقال مع الطماطم.. أسرع ماسك لتبييض البشرة

مصر الأمان.. تعامد الشمس 20 دقيقة على وجه الملك رمسيس بحضور 4500 سائح