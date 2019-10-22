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حوادث

كيف استغلت الجماعة الإرهابية حادث مقتل محمود البنا لنشر الفوضى.. فيديو وصور

الثلاثاء 22/أكتوبر/2019 - 12:38 م
المتهمين
المتهمين
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مصطفى الرماح
دائما ما تستغل قيادات جماعة الإخوان الإرهابية الأحداث داخل البلاد لمحاولة إثارة الفتنة، وتأليب الرأى العام، من خلال إصدار التكليفات لعناصرها فى البلاد بنشر الشائعات والأكاذيب محاولين إحداث حالة من الفوضى.

وكان آخر تلك الأحداث حادث الاعتداء على الطالب محمود البنا بمحافظة المنوفية، مما أدى إلى وفاته، وعلى الفور استغلت الجماعة الواقعة وأصدرت تعليمات لعناصرها فى الداخل بنشر الشائعات على السوشيال ميديا ودعوة المواطنين للتظاهر وقطع الطريق أمام المحكمة خلال جلسة محاكمة المتهم.

تمكن قطاع الأمن الوطني من رصد محاولة الجماعة الإرهابية استغلال بعض الأحداث في تأليب الرأي العام وإثارة الفوضى والبلبلة في أوساط المواطنين.

وأوضح بيان لوزارة الداخلية اليوم، الثلاثاء، أنه تم تحديد العناصر القائمة على هذا التحرك، وعددهم 22 وضبطهم عقب تقنين الإجراءات حيالهم، حيث عثر بحوزتهم على "ملصقات إثارية - إسبراي - أسلحة بيضاء - طبنجتي صوت - رشاش صوت" بهدف استغلالها لإثارة حالة من الفوضى والشغب وقطع الطريق وتعطيل حركة المرور أمام مقر محاكمة المتهم بمدينة شبين لكوم خلال جلسات محاكمته.

وأكد البيان أنه تم اتخاذ الإجراءات القانونية وتتولی نيابة أمن الدولة العليا التحقيقات.

يأتي ذلك في إطار جهود وزارة الداخلية لكشف أبعاد مخططات جماعة الإخوان الإرهابية والعناصر الإثارية لاستغلال الأحداث المختلفة لإثارة الرأي العام وتأجيج المشاعر لدى المواطنين والتحريض ضد الدولة من خلال نشر العديد من الأخبار المغلوطة والشائعات الكاذبة، ومن بينها حادث الاعتداء على الطالب محمود البنا بمحافظة المنوفية، مما أدى إلى وفاته.
كيف استغلت الجماعة الإرهابية حادث مقتل محمود البنا لنشر الفوضى.. فيديو وصور
كيف استغلت الجماعة الإرهابية حادث مقتل محمود البنا لنشر الفوضى.. فيديو وصور
كيف استغلت الجماعة الإرهابية حادث مقتل محمود البنا لنشر الفوضى.. فيديو وصور
كيف استغلت الجماعة الإرهابية حادث مقتل محمود البنا لنشر الفوضى.. فيديو وصور
كيف استغلت الجماعة الإرهابية حادث مقتل محمود البنا لنشر الفوضى.. فيديو وصور
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