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حوادث

بينقب عن الآثار.. كشف غموض مقتل مزارع بالشرقية

الثلاثاء 22/أكتوبر/2019 - 12:55 م
المتهمين والادوات
المتهمين والادوات المستخدمة فى التنقيب عن الاثار
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مصطفى الرماح
نجحت الأجهزة الأمنية من كشف ملابسات العثور على جثة مزارع بالشرقية تبين اشتراكه مع آخرين فى التنقيب عن الآثار.

البداية عندما تبلغ لقسم شرطة الصالحية بمديرية أمن الشرقية من أحد الأشخاص "عامل بإحدى شركات الإستثمارية"، بعثوره على جثة لشخص مجهول بإحدى مزارع الموالح التابعة للشركة بدائرة القسم ، وما تبين أنها لـ"مزارع - مقيم بدائرة قسم ثان الزقازيق" وبه سحجات وكدمات متفرقة.

تم تشكيل فريق بحث جنائى بمشاركة قطاع الأمن العام وإدارة البحث الجنائى بمديرية أمن الشرقية توصلت جهوده إلى قيام المجنى عليه بالتنقيب عن الآثار بالإشتراك مع 5 أشخاص آخرين (صاحب مصنع منظفات - عامل - كهربائى - عاطلان) ، وحال قيام المجنى عليه بالنزول للحفر انهالت الرمال عليه مما أدى إلى وفاته.

عقب تقنين الإجراءات تم استهدافهم وضبط 4 منهم ، وبمواجهتهم اعترفوا بارتكابهم الواقعة على النحو المشار إليه ، وقرروا أنه عقب وفاة المذكور أثناء قيامهم بالحفر والتنقيب عن الآثار بمصنع المنظفات ملك الأول، قاموا باستخراجه بإستخدام حبل ونقل جثته لمكان العثور باستخدام سيارة ملاكى ملك الأول لإخفاء جريمتهم ، وأرشدوا عن المصنع وتبين أنه مكون من طابق واحد ووجود حفرة بعمق 5 أمتار، والأدوات المستخدمة للحفر، وكذا السيارة المستخدمة.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية، وجار تكثيف الجهود لضبط المتهم الهارب.
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