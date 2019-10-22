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ثقافة

مكتبة مصر العامة في دمنهور.. قصة نجاح الأولى على مستوى الجمهورية

الثلاثاء 22/أكتوبر/2019 - 03:44 م
صدى البلد
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جمالات الدمنهوري
حققت مكتبة مصر العامة بدمنهور نقلة وطفرة فى إثراء الحركة الثقافية والتنويرية بمحافظة البحيرة ولعبت دورًا بارزًا في تنمية الموهوبين ودعم النشء بغرس قيم الولاء والانتماء للوطن فى نفوسهم والحفاظ على الجيل باستثمار أوقاتهم فى قراءة مفيدة.

أعلن اللواء هشام آمنة محافظ البحيرة عن حصول مكتبة مصر العامة بدمنهور على لقب "مكتبة العام" خلال المؤتمر السنوي لمكتبات مصر العامة الذي أقيم هذا العام بمدينة الأقصر،  مشيرا إلى أن هذا التكريم يعد تتويجًا لكافة الجهود والأنشطة التى تقوم بها المكتبة والتى تأهلت لتصبح الأفضل بين منظومة مكتبات مصر الإقليمية كما حققت تزايدا ملحوظا في عدد الأعضاء والزائرين بالإضافة إلى زيادة نسبة الإعارة الداخلية والخارجية.

وأشاد المحافظ بنجاح مكتبة مصر العامة في تنظيم معرض دمنهور الرابع للكتاب استكمالًا لمسيرة النجاح عبر السنوات السابقة في تنظيم المعرض وسط الإقبال الكبير من رواد المكتبة طوال العام على ما يقام من أنشطة ودورات تدريبية وخدمات مختلفة للكبار والشباب والأطفال.

ووجه المحافظ مدير المكتبة أحمد هواش بالحفاظ على النجاح واستثماره بالتوسع في الخدمات الثقافية للمكتبة وكذا نقل جميع الخبرات لمكتبة مصر العامة بكفر الدوار المزمع افتتاحها الشهر القادم لتكون منارة أخرى ثقافية على أرض المحافظة.

ومنح القائمين على المؤتمر السنوي لمكتبات مصر العامة بالأقصر أحمد الهواش مدير المكتبة شهادة التقدير ودرع لقب مكتبة العام تتويجًا لدور المكتبة فى إثراء الحركة الثقافية والتنويرية بمحافظة البحيرة.
مكتبة مصر العامة في دمنهور.. قصة نجاح الأولى على مستوى الجمهورية
مكتبة مصر العامة في دمنهور.. قصة نجاح الأولى على مستوى الجمهورية
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