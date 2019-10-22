نقل جيمي كارتر إلى المستشفى بعد إصابته بكسر

قال مركز كارتر، اليوم الثلاثاء، إن الرئيس الأمريكي الأسبق جيمي كارتر نُقل إلى المستشفى بعد إصابته بكسر بسيط في الحوض إثر سقوطه مساء أمس الاثنين.



وكتب المركز على تويتر يقول «الرئيس الأسبق جيمي كارتر سقط مساء أمس في منزله في بلينز بولاية جورجيا. ونُقل إلى مركز فيبي سامتر الطبي للملاحظة والعلاج من كسر بسيط في الحوض. معنوياته مرتفعة ويتطلع للتعافي في المنزل».



ويعد هذا ثاني سقوط لكارتر هذا الشهر.



ويبلغ كارتر من العمر 95 عاما وهو أكبر رئيس أمريكي على قيد الحياة. وفي مايو الماضي، تعرض لكسر في عظمة الفخذ بعد سقوطه في منزله.



وتولى كارتر الذي ينتمي إلى الحزب الديموقراطي الرئاسة في الفترة من 1977 إلى 1981.