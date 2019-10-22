كيفية وضوء وصلاة مريض سلس البول والريح .. تعرف على روشتة العلماء

تلقى الشيخ أحمد وسام، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، سؤالًا يقول صاحبه ( ما الحكم عند خروج نقط البول أثناء الوضوء رغما عني؟).



وأجاب وسام، خلال فتوى مسجلة له، عبر موقع اليوتيوب، قائلًا: إن هذا هو الذى يقول عليه الفقهاء السلس، والسلس هذا هو عدم القدرة على التحكم فى عضلات الإخراج، ففى هذه الحالة لها حكم عند الفقهاء، وهو أن من ابتلاه الله بهذا المرض يتوضأ مرة واحدة فقط بعد دخول وقت كل صلاة أى إذا كان أذان الظهر فعليه ان يتوضأ ويصلى مباشرة حتى مع نزول قطرات دم أو بول من غير القدرة فى التحكم ويصلي وليس عليه حرج.



وأشار إلى أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال (( صلي ولو قطر الدم على الحصير))، وسواء فى هذا كان رجلًا أو امرأة نفس الحكم، فمن يعانى من هذا المرض وهو عدم القدرة على التحكم فى عضلات الإخراج فهو لديه سلس.



وتابع: أن السلس هذا حكمه أن يتوضأ المريض بعد دخول وقت الصلاة ويصلي ولا يبالي بما ينزل منه من غير قصد.



حكم صلاة مريض سلس البول

ومن جانبها قالت لجنة الفتوى بمجمع البحوث الإسلامية، إن سلس البول هو عدم التحكم فى البول لكبر السن أو المرض.



وأضافت لجنة الفتوى، فى ردها على سؤال "ما كيفية صلاة المبتلى بسلس البول؟"، أنه إذا حدث فى اليوم أكثر من مرة فلا حرج على من أصيب به وعليه أن يتوضأ لكل صلاة بعد دخول وقت الصلاة.



واستشهدت بقول الله تعالى "يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر"، وقوله صلى الله عليه وسلم "إن هذا الدين يسر".



سلس البول والريح لا يبطلان الوضوء أو الصلاة

وأوضحت أن سلس البول هو عدم التحكم فى البول لكبر السن أو المرض، أما ما شبه ذلك فإن حدث فى اليوم أكثر من مرة فلا حرج على من أصيب به.



وتابعت اللجنة في إجابتها عن سؤال: «عندي سلس بول فكيف أصلي؟»، أن مريض سلس البول عليه أن يتوضأ لكل صلاة بعد دخول وقتها وضوءًا جديدًا وإذا توضأ ونزل منه شيء فلا حرج عليه لأنه معذور بالمرض.



وأكملت: وكذلك عدم التحكم فى الريح سواء أكان بصوت أو بغير صوت لا حرج على من أصيب به، ويتوضأ لكل صلاة.. قال تعالى «يُرِيدُ اللَّهُ بِكُمُ الْيُسْرَ وَلَا يُرِيدُ بِكُمُ الْعُسْرَ» وقال النبي الكريم: «إن هذا الدين يسر»، مؤكدة أنه لا يبطل سلس البول ولا الريح الوضوء ولا الصلاة.

