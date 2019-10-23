هل تجوز صلاة الغائب بعد فترة من دفن الميت؟ الإفتاء توضح

هل تجوز صلاة الغائب بعد فترة من دفن الميت؟ ذكرت دار الإفتاء أن صلاة الغائب تكون على ميتٍ غائبٍ عن المكان الذي يُصلى عليه فيه، مشيرًة إلى أنه جاء عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما: «أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وآله وَسَلَّمَ صَلَّى عَلَى أَصْحَمَةَ النَّجَاشِيِّ، فَكَبَّرَ عَلَيْهِ أَرْبَعًا» متفق عليه.





هل تجوز صلاة الغائب بعد فترة من دفن الميت؟

وأضافت الدار في فتوى لها أن الحافظ قال في «الفتح»: وعن بعض أهل العلم: إنما يجوز ذلك في اليوم الذي يموت فيه أو ما قَرُب منه لا إذا طالت المدة؛ حكاه ابن عبد البر. وقال ابن حبان: إنما يجوز ذلك لمن كان في جهة القبلة، قال المحب الطبري: لم أر ذلك لغيره] اهـ.





صلاة الغائب جماعة وفرادى

واختتمت فتواها بأنه على ضوء ما تقدم: تجوز صلاة الغائب في أي وقتٍ جماعةً وفُرَادَى؛ سواء كانت صلاتها عقب صلاة الجمعة أو غيرها، دائمةً كانت أم غير دائمة.





ما حكم صلاة الجنازة على الميت الغائب؟





كان سؤال قد ورد إلى دار الإفتاء المصرية يقول صاحبه "ما حكم صلاة الجنازة على الميت الغائب"؟





وقالت الإفتاء، إنه يجوز أداء صلاة الغائب في أي وقتٍ جماعةً وفُرَادَى؛ سواء كانت صلاتها عقب صلاة الجمعة أو غيرها، دائمةً كانت أم غير دائمة.



