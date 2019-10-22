احتفالًا بالعيد القومي .. افتتاح 4 مراكز متطورة للخدمات التموينية بـ كفر الشيخ

أعلن الدكتور اسماعيل عبدالحميد طه، محافظ كفر الشيخ، اليوم الثلاثاء، افتتاح 4 مراكز مطورة للخدمة التموينية احتفالًا بالعيد القومي بالمحافظة، وتشمل مركز خدمة شباس عمير به 5 شباك خدمة مما يعادل 5 منافذ، ومركز خدمة سيدى غازي به 6 شبابيك خدمة، ومركز خدمة الحمراوي، ومركز خدمة بلطيم بعد تطويرهم.



وأشار المحافظ، إلى تزويد هذه المكاتب بخدمة النداء الآلي، لاستقبال وانتظار المواطنين، وجارٍ توصيل شبكة الانترنت للتواصل مع الخادم الرئيسي بالقاهرة، لافتًا إلى تجهيز قارئ الكروت الآلي للفروع، لتقدم خدمة تموينية متميزة للمواطنين، وتحسين بنية العمل وتأدية الخدمات بشكل مميكن.



وقال محافظ كفر الشيخ، إن هذه التجربة في سبيلها للتعميم في جميع الـ13 مركز ومدينة بالمحافظة، مشيرًا إلى تخصيص مركز مطور في دسوق في المجلس التنفيذي وجاري تحويله إلي مكتب مميكن لخدمة أهالي دسوق، لاستقبال وانتظار المواطنين، لتقدم خدمة تموينية مميزة للمواطنين.



أوضح محافظ كفر الشيخ، أنه جرى تحديد 13 مكتبًا تموينيًا بمحافظة كفر الشيخ والتي تنطبق عليها الاشتراطات المطلوبة، يتضمن تحديد 5 مكاتب تموينية في المرحلة الأولى و 6 مكاتب في المرحلة الثانية، لافتًا إلى أن المحافظة تستعد لتسليم 9 أماكن جديدة بباقي المراكز والمدن في كل من قلين وكفر الشيخ وسيدي غازي.

