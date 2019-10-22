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توك شو

أحمد موسى: نفق العروبة تحول إلى نهر بسبب الأمطار.. فيديو

الثلاثاء 22/أكتوبر/2019 - 08:22 م
نفق العروبة
نفق العروبة
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هاني حسين
قال الإعلامي أحمد موسى، تعليقا على هطول الأمطار،إن الأمطار تحاصر المواطنين في الشوارع منذ ساعات وحتى الآن.

وأضاف الإعلامي أحمد موسى في برنامجه " على مسئوليتي " المذاع على قناة " صدى البلد"، قائلا:" نفق العروبة تحول إلى نهر والمسؤولين نزلوا إلى النفق للبحث عن أماكن البلاغات من أجل سحب المياه".

وتابع الإعلامي أحمد موسى:" يجب أن نكون على استعداد كامل لمواجهة هطول الأمطار، ومصر شهدت زحاما شديدا طوال اليوم بسبب هطول الأمطار وغرق بعض الشوارع".
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