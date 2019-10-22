أحمد موسى: نفق العروبة تحول إلى نهر بسبب الأمطار.. فيديو

قال الإعلامي أحمد موسى، تعليقا على هطول الأمطار،إن الأمطار تحاصر المواطنين في الشوارع منذ ساعات وحتى الآن.



وأضاف الإعلامي أحمد موسى في برنامجه " على مسئوليتي " المذاع على قناة " صدى البلد"، قائلا:" نفق العروبة تحول إلى نهر والمسؤولين نزلوا إلى النفق للبحث عن أماكن البلاغات من أجل سحب المياه".



وتابع الإعلامي أحمد موسى:" يجب أن نكون على استعداد كامل لمواجهة هطول الأمطار، ومصر شهدت زحاما شديدا طوال اليوم بسبب هطول الأمطار وغرق بعض الشوارع".

