رونالدو يقود يوفنتوس أمام لوكوموتيف فى دوري أبطال أوروبا

أعلن المدرب الإيطالي ماوريسيو ساري المدير الفني لفريق يوفنتوس تشكيل فريق السيدة العجوز لمواجهة لوكوموتيف موسكو، بملعب "آليانز ستاديوم"، ضمن مواجهات الجولة الثالثة لدور مجموعات دوري أبطال أوروبا.



وضم تشكيل يوفنتوس:



حراسة المرمى: تشيزني



خط الدفاع: كوادرادو، بونوتشي، دي ليخت، أليكس ساندرو



خط الوسط: خضيرة، بيانيتش، ماتويدي



خط الهجوم: بيناتنكور، ديبالا، رونالدو