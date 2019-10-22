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محافظات

محافظة القاهرة تخصص أرقاما طارئة لبلاغات الأمطار

الثلاثاء 22/أكتوبر/2019 - 10:04 م
امطار
امطار
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عبد العزيز جمال
شدد اللواء خالد عبد العال محافظ القاهرة على رؤساء الأحياء برفع حالة الاستعداد والتيقظ للتعامل مع مياه الأمطار.

أكد المحافظ خلال تفقده لمحور صلاح سالم لمتابعة رفع تجمعات المياه الناتجة عن الأمطار المتوسطة التي تعرضت لها القاهرة ظهر اليوم أن جميع رؤساء الأحياء متواجدين بشوارع العاصمة لمواجهة أي طارئ أو تجمع مياه في أي موقع من خلال التنسيق مع فروع شركة الصرف الصحى وهيئة النظافة والحماية المدنية، مع الانتشار السريع للمعدات وفرق الطوارئ، وتنفيذ خطة المحافظة المحكمة لتوزيع الشفاطات العملاقة والنافوره والمواتير الحديثة بالمحاور الرئيسية ومنازل ومطالع الكبارى والأنفاق والمناطق الساخنة والمرصودة مسبقًا وتمركزها مدعمة بفرق إنقاذ إلى جانب هذه النقاط .

بالإضافة إلى الشفاطات المتوافرة بالأحياء والمتحركة بنطاق كل حى لإزالة أى تجمعات مائية بالمحاور والأنفاق ومطالع ومنازل الكبارى بما لا يؤثر على انتظام الحركة المرورية وغلق الشوارع .

وذلك عن طريق التواصل مع غرفة العمليات المركزية بالديوان والغرف التابعة لتلك الجهات المختلفة للاستجابة السريعة لأية بلاغات من خلال أرقام 23912136 ، 23907141 الخاصين بغرفة العمليات بالمحافظة .

وكانت شهدت محافظة القاهرة ظهر اليوم سقوط أمطار كثيقة مما أدى إلى تجمع المياه في المناطق المنخفضة خاصة الأنفاق.
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