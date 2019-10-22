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محافظات

وسط مياه الأمطار .. محافظ الشرقية يتابع عمليات شفط التجمعات في العاشر من رمضان

الثلاثاء 22/أكتوبر/2019 - 10:36 م
الدكتور ممدوح غراب
الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية
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محمد الطحاوي
قام الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية يتفقد مدينة العاشر من رمضان يرافقه اللواء السعيد عبد المعطي الخبير الوطني للتنمية المحلية و مستشار المحافظ للمشروعات والمهندس خالد شاهين رئيس جهازتنمية مدينة العاشر من رمضان لمتابعة عمليات شفط تجمعات المياه من الطرق الرئيسية و شوارع المدينة و إدارة الأزمة بنفسه بعد أن تعرضت المدينة لهطول أمطارغزيرة أدت إلى غلق الطريق تماما وتسببت في تعطيل الحركة المرورية ليوجه محافظ الشرقية بالدفع بسيارات كسح إضافية لسرعة شفط تجمعات المياه من الطرق و الشوارع أولا بأول لتهيئتها أمام حركة السيارات وعبور المواطنين.

طلب المحافظ من رجال المرور تعديل مسار السيارات القادمة من مدينة العاشر من رمضان لمدينة الزقازيق لحين رفع تجمعات مياه الامطار من الطرق الرئيسية وتوفير إتجاهات مرورية بديلة داخل المدينة لفك الإختناقات المرورية بها مشددا على ضرورة التنسيق مع كافة الجهات المعنية لحسن إدارة الأزمة و التغلب عليها .

كان الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية أصدر تعليمات مشددة لرؤساء المراكز والمدن والأحياء، برفع درجة الاستعداد لمواجهة تقلبات الطقس وسقوط الأمطار، والعمل على سرعة شفط تجمعات المياه من الشوارع أولًا بأول، خاصةً في المراكز والمدن التي تتعرض لسقوط الأمطار لضمان عدم إعاقة حركة المرور وذلك بالتنسيق مع شركة مياه الشرب والصرف الصحي وكذلك الإنتهاء من إجراء أعمال الصيانة العاجلة لأعمدة الكهرباء والتأكد من تغطية الأسلاك المكشوفة حفاظًا علي الأرواح والممتلكات .
وسط مياه الأمطار .. محافظ الشرقية يتابع عمليات شفط التجمعات في العاشر من رمضان
وسط مياه الأمطار .. محافظ الشرقية يتابع عمليات شفط التجمعات في العاشر من رمضان
وسط مياه الأمطار .. محافظ الشرقية يتابع عمليات شفط التجمعات في العاشر من رمضان
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