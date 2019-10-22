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رياضة

هاتريك للجوهرة.. باريس سان جيرمان يكتسح كلوب بورج 5-0 فى دوري الأبطال.. فيديو

الثلاثاء 22/أكتوبر/2019 - 11:08 م
كليان مبابي
كليان مبابي
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محمد رشاد
اكتسح فريق باريس سان جيرمان الفرنسي نظيره كلوب بروج البلجيكي بخمسة أهداف دون رد، فى المباراة التى جمعت الفريقين ملعب جان برايدال فى إطار مباريات الجولة الثالثة من دور المجموعات بدوري أبطال أوروبا.

سجل هدف التقدم لباريس سان جيرمان اللاعب أليكسي ميرانشوك فى الدقيقة 30 من زمن المباراة، لتنتهي أحداث الشوط الأول بهدف نظيف للضيوف.

وأضاف كليان مبابي الهدف الثاني للفريق الفرنسي فى الدقيقة 61، قبل أن يضيف الهدف الثالث ماورو إيكاردي فى الدقيقة 63
، وأضاف مبابي الهدف الرابع والخامس فى الدقائق 79 ،83 ليسجل هاتريك جديد مع فريقه.

الفوز رفع رصيد باريس إلى النقطة 9 فى صدارة المجموعة الأولى، بينما تجمد رصيد كلوب بروج عند نقطتين فى المركز الثالث من ترتيب المجموعة.
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