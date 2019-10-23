Advertisements
Advertisements

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
Advertisements
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

تعليم

التعليم العالي تطلق معرض القاهرة الدولي السادس للابتكار.. غداً

الأربعاء 23/أكتوبر/2019 - 03:01 ص
زارة التعليم العالي،وأكاديمية
زارة التعليم العالي،وأكاديمية البحث العلمي والتكنولوجيا
Advertisements
نهلة الشربيني
تستعد وزارة التعليم العالي، وأكاديمية البحث العلمي والتكنولوجيا، غدا الخميس، لإقامة أكبر تجمع للمبتكرين من أنحاء العالم في معرض القاهرة الدولي السادس للابتكار الذي تنظمه الأكاديمية في الفترة من 24 إلى 25 أكتوبر بمركز المؤتمرات والمعارض الدولي.

يعد المؤتمر أحد الآليات نحو تطبيق مخرجات البحث العلمي وفتح آفاق جديدة أمام المخترعين والمبتكرين لتسويق اختراعاتهم وابتكاراتهم بطريقة فعالة واحترافية ومباشرة.

ويقام المعرض بدعم ورعاية من المنظمة العالمية للملكية الفكرية والاتحاد الدولى لجمعيات المخترعين بجنيف ووزارة التربية والتعليم والتعليم الفني (بنك المعرفة المصرى)، ووزارة التخطيط والمتابعة والإصلاح الاداري (رواد 2030)، ومركز دول عدم الانحياز للعلوم والتكنولوجيا واتحاد مجالس البحث العلمى العربية وكل الجامعات والمعاهد والمراكز البحثية والمنظمات الدولية العاملة فى مصر، البنك المركزي المصري (رواد النيل )، معهد بحوث البترول (تحالف البتروكيماويات)، المركز الدولي لبحوث المياه، ومؤسسة مصر الخير، شركة سايوير (Si Ware)، مكتبة مصر العامة، وناشيونال جيوغرافيك.

وسوف يتم على هامش المعرض توقيع اتفاقيات تعاون في مجالات التنمية التكنولوجية وريادة الأعمال بين أكاديمية البحث العلمي والتكنولوجيا وكل من فلسطين وجنوب أفريقيا.
Advertisements

ترشيحاتنا

إذا صحت التصريحات .. الخارجية: ليس من الملائم طرح رئيس وزراء إثيوبيا للخيار العسكري بشأن سد النهضة

عبد المنعم سعيد: عداء قطر وتركيا على مصر إعلاميا ليس أكثر.. فيديو

روسيا تمهل أمريكا 90 دقيقة

اخبار الفن.. حقيقة اعتداء أحمد عز على زينة وشقيقتها بعد صفعه داخل فندق.. مصير ذا فويس بعد مظاهرات لبنان

بشرى سارة للزملكاوية.. الإعلان عن تردد قناة الزمالك الجديدة

شلل مروري.. القاهرة تدفع بسيارات لشفط مياه الأمطار ..صور

Advertisements

التعليم: قرار تعطيل الدراسة غدًا يخص الطلاب فقط

الميه غرقت العربيات والكهرباء مقطوعة .. جهاز مدينة العبور خارج نطاق الخدمة .. صور

وزير التعليم: غدا الدراسة معطلة في 3 محافظات فقط بينما ستنتظم في المحافظات الباقية

أول قرار من فايلر بعد تأجيل مباريات الدوري

إذا صحت التصريحات .. الخارجية: ليس من الملائم طرح رئيس وزراء إثيوبيا للخيار العسكري بشأن سد النهضة

بسبب الأحوال الجوية .. الحكومة: تعطيل الدراسة غدا بالمدارس والجامعات بالقاهرة الكبرى

الأرصاد تحذر المصريين .. السيول والأمطار غدا أسوأ من اليوم

أحمد شوبير يوجه رسالة إلى وزير الشباب والرياضة

في أسبوع واحد.. دينا الشربيني تثير الجدل بـ 4 فساتين مختلفة

بسبب المطر.. مصرع طالبة ثانوي سقطت من أعلى منزلها في الدقهلية

لسوء الأحوال الجوية.. التعليم توافق على منح معلمي محافظات القاهرة والجيزة والقليوبية إجازة غدًا مع الطلاب

برلماني: انخفاض سعر الدولار إلى 16 جنيها مع بداية 2020.. تفاصيل

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

في أسبوع واحد.. دينا الشربيني تثير الجدل بـ 4 فساتين مختلفة

لإطلالة أنيقة.. اختاري الجيب البليسية في الجامعة والعمل والمناسبات

لكل عروسة بتجهز .. 10 أفكار للمطبخ الضيق