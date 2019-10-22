اخبار الفن.. حقيقة اعتداء أحمد عز على زينة وشقيقتها بعد صفعه داخل فندق.. مصير ذا فويس بعد مظاهرات لبنان

نشر موقع صدى البلد على مدار الساعات الماضية، عددًا من الأخبار الفنية المتنوعة، نستعرض أبرز ما جاء فيها، من خلال التقرير الآتي:
بعد دفاعه عن حمو بيكا .. تأجيل حفلة تامر عاشور
بعد ساعات من المشاورات قرر منظمو حفل الفنان تامر عاشور، الذى كان مقررا إقامته بعد غد الجمعة، بأحد النوادى على طريق المطار، تأجيله إلى يوم 8 نوفمبر المقبل بسبب سوء الأحوال الجوية، خاصة وأنه متوقع استمرار هطول الأمطار حتى الجمعة المقبل.
إسعاد يونس تعلق على غرق مدينة بنصر بسبب سقوط الأمطار
سخرت الفنانة إسعاد يونس من تعرض بعض المناطق الى الغرق بسبب سقوط الأمطار اليوم ، وذلك عبر صفحتها الشخصية على موقع الصور والفيديوهات الشهير "إنستجرام"، حيث علقت قائلة: "عندى مشوار فى مدينة نصر، حد عنده عوامة وزة ؟؟؟؟؟".
تعليق مثير من أمير طعيمة على أزمة لقاء القمة
علق الشاعر الغنائي أمير طعيمة عن الأزمة التي تمر بها كرة القدم المصرية بسبب تأجيل اتحاد الكرة لمباراة القمة بين الأهلي والزمالك في إطار مباريات الدوري المصري الممتاز.
MBC مصر تكشف مصير حلقات The voice
كشف مصدر خاص داخل شاشة MBC مصر لموقع "صدى البلد" مصير الحلقات المقبلة من برنامج اكتشاف المواهب "The Voice" والتى يتم بث حلقاته من بيروت.
وقال المصدر إن جميع الحلقات المذاعة حاليا تم تسجيلها قبل فترة، مشيرا إلى أن حلقات البث المباشر سوف تبدأ مساء يوم السبت 16 نوفمبر المقبل، وهو ما يعنى أنه يتبقى فترة زمنية ليست بالقصيرة لاكتشاف الأمر وتقييمه، مؤكدا أن شبكة MBC تتمنى عودة الحياة الطبيعية للبنان فى أسرع وقت ممكن.
فيديو يكشف حقيقة اعتداء أحمد عز على زينة وشقيقتها بعد صفعه داخل فندق
تداولت صفحات مواقع التواصل الاجتماعي فيديو اعتداء شقيقة الفنانة زينة علي أحمد عز خلال تواجدهم في أحد فنادق العلمين بالساحل الشمالي.
وأوضح الفيديو حقيقة اعتداء أحمد عز على شقيقة زينة، نسرين رضا إسماعيل الدجوي وظهر أحمد عز يجلس بالمطعم الخاص بالفندق على طاولة بصحبة أحد الأشخاص (أحد شهود الواقعة) ويتبادلون حوارا جانبيا تخلله تلبية عز لرغبات بعض المعجبين للتصوير معه بطريقة السيلفي.
بعد دفاعه عن حمو بيكا .. تأجيل حفلة تامر عاشور
بعد ساعات من المشاورات قرر منظمو حفل الفنان تامر عاشور، الذى كان مقررا إقامته بعد غد الجمعة، بأحد النوادى على طريق المطار، تأجيله إلى يوم 8 نوفمبر المقبل بسبب سوء الأحوال الجوية، خاصة وأنه متوقع استمرار هطول الأمطار حتى الجمعة المقبل.
إسعاد يونس تعلق على غرق مدينة بنصر بسبب سقوط الأمطار
سخرت الفنانة إسعاد يونس من تعرض بعض المناطق الى الغرق بسبب سقوط الأمطار اليوم ، وذلك عبر صفحتها الشخصية على موقع الصور والفيديوهات الشهير "إنستجرام"، حيث علقت قائلة: "عندى مشوار فى مدينة نصر، حد عنده عوامة وزة ؟؟؟؟؟".
تعليق مثير من أمير طعيمة على أزمة لقاء القمة
علق الشاعر الغنائي أمير طعيمة عن الأزمة التي تمر بها كرة القدم المصرية بسبب تأجيل اتحاد الكرة لمباراة القمة بين الأهلي والزمالك في إطار مباريات الدوري المصري الممتاز.
MBC مصر تكشف مصير حلقات The voice
كشف مصدر خاص داخل شاشة MBC مصر لموقع "صدى البلد" مصير الحلقات المقبلة من برنامج اكتشاف المواهب "The Voice" والتى يتم بث حلقاته من بيروت.
وقال المصدر إن جميع الحلقات المذاعة حاليا تم تسجيلها قبل فترة، مشيرا إلى أن حلقات البث المباشر سوف تبدأ مساء يوم السبت 16 نوفمبر المقبل، وهو ما يعنى أنه يتبقى فترة زمنية ليست بالقصيرة لاكتشاف الأمر وتقييمه، مؤكدا أن شبكة MBC تتمنى عودة الحياة الطبيعية للبنان فى أسرع وقت ممكن.
فيديو يكشف حقيقة اعتداء أحمد عز على زينة وشقيقتها بعد صفعه داخل فندق
تداولت صفحات مواقع التواصل الاجتماعي فيديو اعتداء شقيقة الفنانة زينة علي أحمد عز خلال تواجدهم في أحد فنادق العلمين بالساحل الشمالي.
وأوضح الفيديو حقيقة اعتداء أحمد عز على شقيقة زينة، نسرين رضا إسماعيل الدجوي وظهر أحمد عز يجلس بالمطعم الخاص بالفندق على طاولة بصحبة أحد الأشخاص (أحد شهود الواقعة) ويتبادلون حوارا جانبيا تخلله تلبية عز لرغبات بعض المعجبين للتصوير معه بطريقة السيلفي.