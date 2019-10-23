مصر للطيران تناشد المسافرين التواجد في المطار قبل موعد رحلاتهم بـ 3 ساعات

ناشدت الشركة الوطنية "مصر للطيران"، عملاءها المسافرين، اليوم الأربعاء، على رحلاتها الدولية والداخلية، ضرورة التواجد بمطار القاهرة والمطارات المصرية، قبل موعد إقلاع رحلاتهم بـ 3 ساعات على الأقل، وذلك لضمان الوصول في الموعد المحدد لإنهاء إجراءات السفر قبل إقلاع الرحلة، وعدم حدوث تأخير في الرحلات.
يأتى ذلك بعد توقعات الهيئة العامة للأرصاد الجوية، باستمرار سوء الأحوال الجوية وسقوط أمطار شديدة، اليوم.
وكانت مصر للطيران، قررت تأجيل بعض رحلاتها التي تقلع من مطار القاهرة مساء أمس الثلاثاء، وذلك لسوء الأحوال الجوية وسقوط أمطار شديدة على القاهرة نتج عنها تكدس وازدحام في حركة المرور نتيجة توخي الحذر وبطء حركة السيارات ومنها الطرق المؤدية لمطار القاهرة، ومراعاة من مصر للطيران وحرصا على عملائها الكرام فقد تقرر تأخير بعض رحلات الشركة التي تقلع من مطار القاهرة لحين وصول أكبر عدد من الركاب الحاجزين على متن هذه الرحلات حفاظًا علي التزاماتهم ومواعيدهم المقررة في السفر إلى وجهاتهم المختلفة.