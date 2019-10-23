مصر للطيران تناشد المسافرين التواجد في المطار قبل موعد رحلاتهم بـ 3 ساعات

ناشدت الشركة الوطنية "مصر للطيران"، عملاءها المسافرين، اليوم الأربعاء، على رحلاتها الدولية والداخلية، ضرورة التواجد بمطار القاهرة والمطارات المصرية، قبل موعد إقلاع رحلاتهم بـ 3 ساعات على الأقل، وذلك لضمان الوصول في الموعد المحدد لإنهاء إجراءات السفر قبل إقلاع الرحلة، وعدم حدوث تأخير في الرحلات.





يأتى ذلك بعد توقعات الهيئة العامة للأرصاد الجوية، باستمرار سوء الأحوال الجوية وسقوط أمطار شديدة، اليوم.



