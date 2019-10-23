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أخبار العالم

روسيا تهدد الأكراد: سننسحب من سوريا في هذه الحالة وستواجهون تركيا وحدكم

الأربعاء 23/أكتوبر/2019 - 09:12 ص
دميتري بيسكوف
دميتري بيسكوف
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شيماء مصطفى
حذر الكرملين اليوم، الأربعاء، الأكراد، من عدم الانسحاب من المناطق المتفق عليها بشمالي سوريا.

ووفقًا لـ "روسيا اليوم"، قال الناطق الرسمي باسم الكرملين، دميتري بيسكوف، إنه في حال عدم انسحاب الأكراد من المناطق المتفق عليها شمالي سوريا، ستضطر الشرطة العسكرية الروسية وحرس الحدود السوري للانسحاب، وسيواجهون ضربات الجيش التركي.

وأضاف "بيسكوف" أن الولايات المتحدة تشجع الأكراد على البقاء قرب حدود تركيا والاشتباك مع الجيش التركي، مشيرا إلى أنها تخلت عنهم في شمال سوريا وخانتهم.

وكان الرئيسان التركي والروسي رجب طيب أردوغان، وفلاديمير بوتين، أعلنا التوصل إلى مذكرة تفاهم بشأن الوضع في سوريا.

وذكرت قناة "روسيا اليوم" أن المذكرة تقضي بنشر وحدات من الشرطة العسكرية الروسية شمالي شرقي سوريا، وتطبيق اتفاق أضنة، وذلك في ختام المباحثات التي جرت بين الرئيسين في سوتشي، أمس، الثلاثاء.

وقال وزير الخارجية الروسي، سيرجي لافروف، إن الشرطة العسكرية الروسية ووحدات الجيش السوري ستدخل منطقة العملية التركية بشمال سوريا، ابتداء من منتصف ليل 23 أكتوبر.

وأضاف "لافروف" أن موسكو وأنقرة اتفقتا على آلية مشتركة لمراقبة تنفيذ المذكرة حول سوريا، وأن البلدين ستسيران دوريات مشتركة في "المنطقة الآمنة" بشمال سوريا.
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