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محافظات

مروة بنت الشرقية أول ضحايا الأمطار.. عمود إنارة وراء وفاتها.. ولودر لانتشال جثتها

الأربعاء 23/أكتوبر/2019 - 09:22 ص
صدى البلد
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محمد الطحاوي
مروة طفلة لم يتعد عمرها الـ9 سنوات خرجت كعادتها إلى المدرسة صباح أمس الثلاثاء، مرتدية ملابس الدراسة لمدرستها بالعاشر من رمضان بمحافظة الشرقية، وتساقطت الأمطار وخرج الأطفال مهللين بسقوط المطر إلا أن الرياح جاءت بما لا تشتهي السفن.

مرت مروة بجوار عمود إنارة، وتفاجئ المارة بصعق كهربائي يمسك بملابسها المبللة بالمياه لتلقى مصرعها في الحال وسقطت في مياه الأمطار بالحي 14، بدائرة قسم شرطة ثان العاشر من رمضان.

بـ " لودر " رفعت الأجهزة المعنية بمدينة العاشر من رمضان جثة الطفلة مروة ضحية الأمطار بالقرب من مسكن أسرتها، وسط حزن وحسرة من الجميع.

وأعلنت الأجهزة الأمنية وفاة الطفلة نتيجة حدوث ماس كهربائي بعمود الإنارة بسبب حالة التقلبات التي شهدتها المدينة أمس وسقوط أمطار غزيرة على المدينة.

وصرحت النيابة العامة بدفن الجثة وجار تحرير المحضر اللازم.
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