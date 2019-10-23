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توك شو

شاهد| الرئيس السيسى يدعو بوتين لوضع حجر أساس محطة الضبعة

الأربعاء 23/أكتوبر/2019 - 10:10 ص
صدى البلد
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آيات أحمد
قال الرئيس عبد الفتاح السيسي، إن مصر حريصة على سرعة الانتهاء من الإجراءات الخاصة بالمنطقة الصناعية وصياغة عقد التشغيل وإنهاء كافة المسائل العالقة وتذليل أى عقبات تواجه الجانب الروسى .

وأضاف الرئيس عبد الفتاح السيسي، خلال كلمته اليوم بقمة سوتشى، أنه يثمن الشراكة مع الجانب الروسى فى مجال تطوير منظومة السكك الحديدية وتصنيع عربات القطارات فى مصر، وشدد على قيام الشركة الروسية بتوريد أول دفعة من القطارات فى المواعيد المحددة وبإجمالى 1300 عربة فى ديسمبر المقبل.

وتابع الرئيس عبد الفتاح السيسي، أنه سيتم الانتهاء من محطة الضبعة النووية فى الوقت المحدد لها، و دعا الرئيس فلاديمير بوتين لحضور حفل وضع حجر أساس محطة الضبعة النووية".
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