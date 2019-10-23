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ثقافة

مصر تشارك في احتفالات اختيار نوفي ساد عاصمة للثقافة 2021

الأربعاء 23/أكتوبر/2019 - 10:16 ص
صدى البلد
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طارق موسى
التقت الدكتورة إيناس عبد الدايم وزيرة الثقافة بميلوش فوشفيفيتش رئيس بلدية مدينة نوفي ساد التابعة لمقاطعة فويفودينا أثناء زيارتها لصربيا بمناسبة اختيار مصر ضيف شرف معرض بلجراد الدولي للكتاب وذلك في حضور سفير مصر في صربيا عمرو الجويلي حيث بحثا سبل تعزيز التعاون المشترك والمتبادل في مجال الأنشطة الثقافية والفنية.

وبحسب بيان، الأربعاء، أشاد فوشفيفيتش بقوة العلاقات المصرية الصربية خاصة في الجانب الثقافي والحضور القوي للفنون والثقافة المصرية في صربيا خلال العامين الماضيين وأوضح أنها فرصة جيدة للتعرف وتبادل الثقافات بين البلدين وأبدى رغبته في مشاركة مصر بفنونها وفرقها في احتفالات اختيار مدينة نوفي ساد عاصمة للثقافة عام ٢٠٢١ خاصة بعد الاقبال الكبير من الجمهور على الفنون المصرية المتنوعة وأشار إلى إهتمام الرئيس الصربي بتدعيم وتطوير العلاقات مع مصر لما يربطنا بها من تاريخ طويل من التواصل.

ومن جانبها رحبت عبد الدايم بالمشاركة في احتفالات اختيار نوفي ساد عاصمة للثقافة وناقشت مشروع لإقامة توأمة فنية وثقافية تجسد عمق وقوة العلاقات وجسرا لتلاقي الثقافات بين الشعبين.

وفى نهاية اللقاء تبادل الجانبان الهدايا التذكارية التي تعبر عن الطابع الفنى والتراثى في البلدين.
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