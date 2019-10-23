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فن

تعليق ساخر من مها أحمد على أزمة الأمطار

الأربعاء 23/أكتوبر/2019 - 11:06 ص
مها أحمد
مها أحمد
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شيري نبيل
نشرت الفنانة مها أحمد عبر صفحتها الشخصية بموقع التواصل الاجتماعي "انستجرام" فيديو ساخرا علقت من خلاله على توقف الحركة المرورية في القاهرة الكبرى بسبب مياه الأمطار.

ونشرت مها احمد فيديو لفيلم تيتانيك وعلقت على الفيديو: " قلتلك بلاش مدينة نصر ياشاك".

ويتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية استمرار انخفاض درجات الحرارة على الأنحاء كافة ليسود البلاد، اليوم الأربعاء، يتخللها طقس لطيف على السواحل الشمالية معتدل على الوجه البحري والقاهرة حتى شمال الصعيد مائل للحرارة على جنوب الصعيد نهارا مائل للبرودة ليلا، وتقل الرؤية في الشبورة المائية صباحا على مناطق من شمال البلاد.

كما تتكاثر السحب المنخفضة والمتوسطة على شمال البلاد يصاحبها سقوط الأمطار على السواحل الشمالية ومناطق من الوجه البحري والقاهرة وسيناء تمتد إلى شمال الصعيد وجنوب مدينتي حلايب وشلاتين.

وتكون الامطار غزيرة ورعدية أحيانا على مناطق شمال البلاد، والرياح أغلبها شمالية غربية معتدلة تنشط على خليج السويس، مما يؤدي إلى اضطراب الملاحة البحرية.
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