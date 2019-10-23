الإدارة العامة للمرور: تحويلة مرورية على الدائري الإقليمي بعد هبوط الأسفلت

نشرت الإدارة العامة للمرور، خدمات مرورية على الطريق الدائري الإقليمي، بمحيط التحويلات المرورية التي أجريت في ساعات الصباح الأولى، بعد تسبب الامطار في هبوط أرضي بمنطقة الكيلو 25.



وقالت الإدارة العامة للمرور، إن غرفة عملياتها تلقت إخطارًا من قيادات الطريق، يفيد بوجود هبوط أرضي من الطريق بطول 135 مترًا وعمق حوالي 30 مترًا وعرض 30 مترًا.



وتم إغلاق اتجاه الهبوط وإجراء تحويلة مرورية للسير في الاتجاه الآخر، ثم العودة للطريق مرة أخرى، وذلك لتسيير حركة السيارات.



وأهابت الإدارة العامة للمرور برئاسة اللواء علاء متولي، مساعد وزير الداخلية مدير الإدارة العامة للمرور، بقائدي السيارات الالتزام بتعليمات رجال المرور حفاظًا على سلامتهم.