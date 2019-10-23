الإمارات تسير قافلة مساعدات غذائية لمديرية التحيتا بمحافظة الحديدة اليمنية

سيرت دولة الإمارات العربية المتحدة ممثلة في ذراعها الإنسانية "هيئة الهلال الأحمر الإماراتي" قافلة مساعدات غذائية جديدة إلى مديرية التحيتا بمحافظة الحديدة ضمن برنامجها المتواصل لإغاثة غير القادرين على امتداد الساحل الغربي اليمني.

وذكرت وكالة الأنباء الإماراتية "وام" اليوم الأربعاء أن المساعدات شملت سلالًا غذائية استفاد منها أكثر من ألف أسرة موزعة على أربع قرى في منطقة المجيلس جنوب التحيتا والتي تحظى كغيرها من مناطق الساحل الغربي باهتمام دولة الإمارات خاصة بقطاعي التعليم والصحة إلى جانب المساعدات الغذائية بهدف تخفيف معاناة المواطنين اليمنيين وتطبيع حياتهم.

من جانبهم عبر المستفيدون عن شكرهم لدولة الإمارات التي تواصل مد يد العون للشعب اليمني بوجه عام في إطار مسيرة الخير والعطاء.

