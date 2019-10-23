رغم الطقس السيئ .. انتظام العمل في ميناء الإسكندرية

انتظمت حركة العمل بشكل طبيعي داخل بوغازي الإسكندرية والدخيلة، اليوم الأربعاء، على الرغم من الطقس السيئ الذي تتعرض له المدينة منذ ساعات الصباح الأولى.



وقال رضا الغندور، المتحدث باسم هيئة ميناء الإسكندرية، في بيان، إن عمليات مغادرة السفن والبواخر ورسوها على أرصفة الميناء، وحركة شحن وتداول الحاويات استمرت بشكل طبيعي ومنتظم.



وأعلنت الأجهزة التنفيذية وشركة الصرف الصحي بالإسكندرية، عن رفع درجة الاستعداد القصوى والطوارئ للتعامل مع موجة الطقس السيئ التي تضرب المدينة في الوقت الحالي.



وتتعرض الإسكندرية منذ الساعات الأولى من صباح اليوم، الأربعاء، إلى موجة من الطقس السيئ، صاحبها هطول أمطار رعدية غزيرة وبرق.