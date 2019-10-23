Advertisements
Advertisements

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
Advertisements
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

محافظات

رغم الطقس السيئ .. انتظام العمل في ميناء الإسكندرية

الأربعاء 23/أكتوبر/2019 - 11:38 ص
صدى البلد
Advertisements
أحمد عبد العزيز
انتظمت حركة العمل بشكل طبيعي داخل بوغازي الإسكندرية والدخيلة، اليوم الأربعاء، على الرغم من الطقس السيئ الذي تتعرض له المدينة منذ ساعات الصباح الأولى.

وقال رضا الغندور، المتحدث باسم هيئة ميناء الإسكندرية، في بيان، إن عمليات مغادرة السفن والبواخر ورسوها على أرصفة الميناء، وحركة شحن وتداول الحاويات استمرت بشكل طبيعي ومنتظم.

وأعلنت الأجهزة التنفيذية وشركة الصرف الصحي بالإسكندرية، عن رفع درجة الاستعداد القصوى والطوارئ للتعامل مع موجة الطقس السيئ التي تضرب المدينة في الوقت الحالي.

وتتعرض الإسكندرية منذ الساعات الأولى من صباح اليوم، الأربعاء، إلى موجة من الطقس السيئ، صاحبها هطول أمطار رعدية غزيرة وبرق.
Advertisements

الكلمات المفتاحية

ترشيحاتنا

وصلنا لطريق مسدود.. تعليق ناري من الأهلي على أزمة كوليبالي الهارب للنجم الساحلي

كيف تكون التوبة من الزنا.. الإفتاء تجيب

بينهم عروسان وطفلة.. 7 ضحايا في اليوم الأول من موجة الأمطار الرعدية

هل تقبل توبة من زنا وندم بعد ذلك؟ الإفتاء ترد

أول تعليق من زيدان بعد فوز ريال مدريد على جالطا سراي

روسيا تهدد الأكراد: سننسحب من سوريا في هذه الحالة وستواجهون تركيا وحدكم

Advertisements

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بعد مصرع عروسين ليلة زفافهما.. ميت يزيد في الغربية تتحول إلى سرادق عزاء..صور

بعد ليلة ممطرة .. سحب مياه الأمطار من شوارع المنوفية

بسبب قائمة الانتظار.. شاب يقدم على الانتحار نتيجة آلام الأسنان