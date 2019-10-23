طلب إحاطة أمام البرلمان لتسوية أوضاع الرائدات الريفيات ببني سويف

تقدم عصام خلاف، عضو مجلس النواب عن مركز الواسطى بمحافظة بني سويف، بطلب إحاطة إلى رئيس الوزراء، ووزيرة الصحة، للمطالبة بتسوية أوضاع الرائدات الريفيات بالمحافظة بعد حصولهن على مؤهلات عليا أثناء سنوات الخدمة.



وأوضح عصام خلاف، فى بيان صحفى له، أن هناك العشرات من الرائدات الريفيات اللاتي يعملن بمديرية الصحة ببني سويف، لأكثر من 7 سنوات، تقدمن لشتى الجهات المعنية وللمسئولين بوزارة الصحة مرارًا وتكرارًا من أجل تثبيتهن ولكن دون جدوى وظلت شكواهن حبيسة الأدراج.



وأكد أن تسوية أوضاع الرائدات الريفيات حق مشروع لهن، بعدما تمت تسوية الوضع الوظيفي لزملائهن في المحافظات الأخرى، لافتًا إلى أن الرائدات الريفيات استلمن التعيين على الدرجة الرابعة، ثم بعد ذلك تم تعيينهن على الدرجة الثالثة الفنية، والآن نطالب بالتسوية لهن على الدرجة الثالثة التخصصية والعمل في المجال بإدارة الحسابات.



وقال إنه تمت الموافقة على تسوية أوضاع العاملات بالتمريض، الحاصلات على مؤهلات عليا أثناء الخدمة، وتعيينهن مثقفات صحيات، مطالبًا وزيرة الصحة بالموافقة على تسوية أوضاعهن في أقرب وقت.

