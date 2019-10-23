افتتاح المرحلة الثانية بمبنى الطالبات المغتربات بجامعة جنوب الوادى



افتتح اللواء عبدالحميد الهجان، محافظ قنا، و الأستاذ الدكتور يوسف غرباوي، رئيس جامعة جنوب الوادي، المرحلة الثانية من مبنى الطالبات المغتربات بالجامعة ضمن برنامج " ابن السبيل " أحد برامج قطاع التكافل الإجتماعى بمؤسسة مصر الخير، بحضور العميد مدحت جمال مدير برنامج ابن السبيل والدكتور عباس منصور، رئيس الجامعة السابق والدكتور محمد أبوالفضل، نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب والدكتور خالد عمران، المدير الإقليمي لمؤسسة مصر الخير وعدد من الطالبات.



‫‫وعقب الافتتاح تفقد الهجان ورئيس الجامعة، غرف الإقامة وقاعات الاستذكار بالمبنى معربا عن سعادته بالتواجد بين ابنائه من طلبة وطالبات جامعة جنوب الوادي مقدما شكره ‬لمؤسسة مصر الخير على دورها فى دعم برامج الحكومة الاجتماعية والعلمية، مشيرًا إلى أن ما تقدمه المؤسسة يعد نموذجًا مثاليًا للتعاون بين الجهات التعليمية والمؤسسات الأهلية، مؤكدًا بأن المحافظة حريصة على تقديم كل الدعم لإنجاح العملية التعليمية والتيسير على أبنائنا الطلاب وتوفير بيئة مناسبة تسمح لهم بالنجاح والتفوق.



قال الدكتور يوسف غرباوي، إن الجامعة تحرص على دعم طلابها وتحقيق وسائل الراحة حتى يصبح الطالب متفرغًا للتعليم ويركز فى هدفه الأساسى وهو التفوق، مشيدًا بدور محافظ قنا فى دعم الجامعة فى مختلف المجالات، كما وجه شكره لمؤسسة مصر الخير التى تتعاون مع الجامعة فى مجالات متعددة ومنها تجهيز هذا المبنى، مشيرًا إلى أن الجامعة تتطلع إلى مزيد من التعاون مع مؤسسة مصر الخير فى العديد من المجالات الأخرى، لافتًا إلى أنه سيتم اختيار الطالبات الراغبات فى الإقامة بهذا المبنى بالتعاون بين مؤسسة مصر الخير والجامعة،وفقا لمعايير الاستفادة فى برنامج ابن السبيل.

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أشار العميد مدحت جمال، إلى أن مبنى الطالبات المغتربات بجامعة جنوب الوادى تم تجهيزه على مرحلتين ، المرحلة الأولى تستوعب 348 طالبة وتم افتتاحها في نوفمبر 2017 بتكلفة 750 الف جنيه والمرحلة الثانية تستوعب 232 طالبة تم افتتاحها اليوم بتكلفة 670 الف جنيه، مؤكدًا على ان المؤسسة تهدف إلى تهيئة بيئة تعليمية مناسبه للطالبات، حيث تم تجهيز العديد من المدن الجامعية فى مختلف جامعات مصر لأن الطلاب هم المستقبل الحقيقى لمصر.



و أضاف جمال، بأن المؤسسة تولى اهتمامًا خاصًا بدعم الطالبات المغتربات وتهيئة المناخ المناسب لهن للحصول على فرصة تعليم كاملة، لافتا إلى أن الإقامة فى المبنى ستكون مجانًا للطالبات المغتربات الأكثر احتياجًا على أن يكنّ من المتفوقات، و سوف يتم إعداد دورات تدريبية لتنمية المهارات للطالبات خلال فترة إقامتهم بالمبنى تؤهلهم لدخول سوق العمل بعد التخرج.

