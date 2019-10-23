على طول حدودها مع تركيا.. سوريا تقيم 15 نقطة مراقبة

يعتزم الجيش السوري إنشاء 15 نقطة مراقبة على طول الحدود مع تركيا، حسبما أفادت وزارة الدفاع الروسية، اليوم الأربعاء.



ووفقا لموقع قناة "روسيا اليوم"، ذكرت وزارة الدفاع أنه سيتم إنشاء نقاط المراقبة وفقا للاتفاق الروسي – التركي الذي تم التوصل إليه، أمس الثلاثاء، خلال اجتماع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين ونظيره التركي أردوغان في سوتشي.



وبحسب الخريطة التي عرضتها وزارة الدفاع الروسية فإن نقاط المراقبة للجيش السوري سيجري إنشاؤها خارج مناطق عمليات الجيش التركي.



وكان الرئيسان الروسي والتركي، قد أعلنا التوصل لاتفاق يتضمن نشر حرس الحدود السوري والشرطة العسكرية الروسية على الحدود مع تركيا، وسحب المسلحين الأكراد لمسافة 30 كيلومترا عن الحدود التركية خلال 150 ساعة.