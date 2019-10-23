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مرأة

على الأقل كوب واحد.. ماذا يحدث للجسم عند تناول شوربة العدس

الأربعاء 23/أكتوبر/2019 - 03:26 م
شوربة العدس
شوربة العدس
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رنا عصمت
من الأكلات الشهيرة فى البيت المصرى، خاصة فى فصل الشتاء، هو طبق شوربة العدس التى تعتمد عليه اغلب الامهات لاحتوائه على فوائد لا تحصى عددها.

لذلك قدم الدكتور احمد صبري استشاري السمنة والتغذية العلاجية، فوائد تناول شوربة العدس .


فوائد شوربة العدس:

1-كوب واحدًا من العدس يحتوي على 35% من احتياج الجسم اليومي لعنصر الحديد، الذى حيث يؤدي نقصه إلى بطء التمثيل الغذائي وبالتالي السمنة.

2- يعتبر العدس من الأطعمة قليلة السعرات الحرارية حيث يحتوي كوب واحد من العدس على 230 سعرا لذلك فانه مثالى للريجيم.

3-يحتوي على كربوهيدرات بنسبة مرتفعة إلا أنّ معظم السعرات الحرارية التي يكتسبها الجسم من العدس هي سكريات بسيطة، لذلك تعتبر شوربة العدس وجبة مثالية للريجيم.

4- العدس من الوجبات التي تشعر الإنسان بالشبع لفترات طويلة لأنه مصدر للألياف التي تساعد في امتصاص الأمعاء للسكريات ومفيدة في إنقاص الوزن.

5- ويعمل العدس على التقليل من نسبة الكوليسترول الضار في الجسم.

6- يحتوي على الكالسيوم والفوسفور اللذين يعملان على تقوية عضلات الجسم.
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على الأقل كوب واحد.. ماذا يحدث للجسم عند تناول شوربة العدس