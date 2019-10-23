أعلى مبيعات وأكبر إقبال.. مهرجان حفر الباطن لبيع الصقور يحقق أرقاما قياسية.. صفقات نادرة للاستحواذ على الأغلى.. والسعودية الأكبر عالميا في تجارة الصقور

حقق مزاد الصقور الذي أقيم مؤخرا بمحافظة حفر الباطن، إحدى محافظات المنطقة الشرقية في شمال شرق المملكة العربية السعودية، مبيعات كبيرة وإقبالا جماهيريا كثيفا.



وأفادت تقارير الإعلام السعودي بأن مزاد الصقور بحفر الباطن، والذي أقيم مساء أمس، الثلاثاء، مشاركة وإقبالًا كبيرًا؛ حيث شهد مبيعات كبيرة لأول مرة في مزاد حفر الباطن، ما دفع صيادي الصقور من المحافظة وخارجها وكذا من دول الخليج؛ للإقبال عليه، لعرض ما تم صيده.



وأقيمت العديد من المزايدات داخل سوق الصقور تفاوتت فيها أثمان الصقور المباعة كل على حسب عمره، وطوله ووزنه، حيث وصلت المبيعات الإجمالية إلى 375 ألف ريال، وتعتبر أغلى صفقة تمت لبيع 5 صقور في المزاد.



وتم بيع أول الصقور «شيهانة وافية» بـ 206 آلاف ريال كأعلى قيمة في المزاد، بينما بيع ثاني المزايدات على الصقر «مثلوثة» بـ100 ألف ريال، وكان نوع ثالث أعلى بيع لـ «شيهانة بكر» بمبلغ 45 ألف ريال كما تم بيع الرابع بـ25 ألف ريال وبيع الخامس بـ8500 ريال.



وتعتبر حفر الباطن منطقة استراتيجية لخط عبور الصقور المهاجرة، ما يجعلها أفضل منطقة في المملكة لطرح الصقور سنويا.



وقال فالح العدواني، رئيس رابطة بيع الصقور في محافظة حفر الباطن، إن أمس كان يوما طيبا على مستوى المزايدات التي أجريت في المحافظة لبيع الصقور، موضحا أن الصقر الذي بيع بمبلغ 206 آلاف ريال أول صقر من نوع شاهين يباع بهذا المبلغ مقارنة بطوله ومقاساته، وهذا ما يعني أنه حقق زيادة تصل نسبتها من 70 إلى 80% من ضعف سعرها الأصلي.



وأضاف أن الصقور الشاهين الصغيرة وصل سعرها إلى نحو 25 ألف ريال، وهو ما لم تحققه هذه النوعية من المبيعات من قبل، مشيرا إلى أن المزاد كان يشهد إقبالا كثيفا من قبل الجمهور السعودي وحقق مبيعات عالية جدا.



وتابع: "تعد مبالغ البيع تشجيعا ودعما للصقارين بمحافظة حفر الباطن"، مشيرا إلى أنه في بداية موسم الطيور سيتم التنظيم والترتيب ونفع الجميع.



وتحدث محمد البلوي، صقار، وصاحب أعلى قيمة بيع بها صقر شاهين 206 آلاف، قائلا: "أود أن أوجه الشكر لـ سمو محافظ حفر الباطن، منصور بن محمد بن سعد الثاني آل سعود على مجهوده في تنظيم المزاد السنوي للصقور، والحمد لله توفقنا في بيع بقيمة عالية في مرة غير مسبوقة".



من جانبه، أكد ضيدان المري، صقار، قائلا: "الحمد لله توفقنا في بيع طيرنا بقيمة 25 ألف ريال"، والشكر موصول لكل القائمين على مهرجان بيع الصقور وعلى رأسهم سمو أمير محافظة حفر الباطن.



وتعتبر محافظة حفر الباطن من أكبر مناطق المملكة العربية السعودية التي تمتاز بوجود أكبر تجمع لهواة الصقور في دول الخليج العربي؛ نظرًا لمكانتها الجغرافية الممتازة بالمنطقة الشرقية، فضلا عن قربها من خطوط عبور الطيور، كما تعد سوق حفر الباطن من أكبر الأسواق التي يروج فيها الصقارون صيدهم.



وتحتوي سوق حفر الباطن على أكثر من 1500 طائر في موقع واحد، فضلا عن وجود أكثر من 20 مربطًا، فيما يتجاوز عدد الصقارين بالمحافظة أكثر من 1000 صقار.



ويقترن موسم بيع وشراء الصقور في السعودية ومنطقة الخليج العربي، سنويا باقتراب فصل الشتاء؛ حيث يعد ذلك الموسم من أكثر مواسم السنة إقبالا على اقتناء تلك الصقور؛ لارتباطها بموسم الصيد.



وكشف خبراء تجارة الصقور في المملكة، أن حجم مبيعاتها داخل السوق السعودية يتجاوز 150 مليون ريال، وأن أسواقها بالمملكة هي الأكبر على مستوى دول الخليج العربي؛ وتُعرض فيها جميع أنواع الصقور من مختلف دول العالم.

