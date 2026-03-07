حسام الشاعر: هذه المشاهد صنعت طموح جيل كامل من شباب نزلة السمان

أكد حسام الشاعر، رئيس مجلس إدارة شركة صن رايز للمنتجعات السياحية والفنادق، أن ارتباطه بقطاع السياحة لم يكن مجرد مسار مهني اختاره لاحقًا، بل كان جزءًا أصيلًا من حياته منذ سنوات الطفولة الأولى، حيث نشأ في بيئة مرتبطة بهذا المجال بشكل وثيق.

شغفه بالسياحة

وأوضح خلال لقائه مع الإعلامية لميس الحديدي في برنامج "رحلة المليار" المذاع عبر قناة النهار، أن شغفه بالسياحة بدأ مبكرًا للغاية، قائلًا إن هذا المجال كان حاضرًا في حياته منذ الصغر وكأنه نشأ عليه منذ البداية.

العمل داخل شركة السياحة

وأشار إلى أنه في سن الثانية عشرة تقريبًا بدأ يتطلع بجدية إلى العمل داخل شركة السياحة التابعة لعائلته، لافتًا إلى أن هذا الحلم ظل يراوده منذ تلك المرحلة العمرية المبكرة، إذ كان يتمنى النزول إلى الشركة والمشاركة في العمل مثل الكبار.

وأضاف أن علاقته بالسياحة لم تكن قائمة فقط على فكرة العمل أو الاستمرار في نشاط العائلة، بل كانت نابعة من حب حقيقي للمجال، خاصة مع الأجواء المحيطة التي جعلت الأطفال يتابعون باهتمام نشاط العاملين في القطاع السياحي.

الشباب الأكبر سنًا

وأوضح أن الأطفال في تلك البيئة كانوا ينظرون بإعجاب إلى الشباب الأكبر سنًا الذين يعملون كمرشدين سياحيين أو يرافقون المجموعات السياحية، ما كان يزرع في نفوسهم طموحًا بأن يصبحوا مثلهم في المستقبل.

مشاهدة المجموعات السياحية

ولفت إلى أن مشاهدة المجموعات السياحية في منطقة الأهرامات كانت تشكل مصدر إلهام كبير للأطفال، حيث كانوا يذهبون لمتابعة حركة السياح ومشاهدة المرشدين السياحيين وهم يقودون الجولات، وهو ما ساهم في تشكيل أحلامهم المهنية.

وأشار الشاعر إلى أن هذه المشاهد اليومية صنعت طموح جيل كامل من شباب منطقة نزلة السمان، الذين كانوا يحلمون جميعًا بتطوير أنفسهم والعمل داخل قطاع السياحة، مؤكدًا أن البيئة المحيطة كان لها دور كبير في غرس هذا الحلم منذ سن مبكرة.