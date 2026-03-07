قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
علي جمعة: لغة الأرقام لا تكذب واحتمال وجود الكون "صدفة" يساوي صفراً
سباق الأمتار الأخيرة.. 7 أندية تطارد آخر بطاقتين لمجموعة التتويج بالدوري المصري
عمرو موسى: إيران غير مستعدة للاستسلام كما طالب ترامب
موسكو: لم نجبر الطلاب الصينيين في روسيا على الخدمة في الجيش
موعد عيد الفطر 2026 فلكيًا في مصر وعدد أيام الإجازة المتوقعة
موعد إجازة عيد الفطر المبارك.. 3 أم 4 أيام؟
رئيس إسرائيل: جميع الخيارات مطروحة بشأن العفو عن نتنياهو وفق القانون
7 قتلى وجرى في استهداف جوي إسرائيلي لفرق الإسعاف جنوب لبنان
الاحتلال لا يعرف عنها شيئا.. الجامع الأزهر يوضح أخلاق الحرب في الإسلام
الأكبر منذ بدء الحرب .. أصوات انفجارات قوية بخليج حيفا في رشقة صاروخية من حزب الله
بوست صادم .. مي عمر ترد على منشور شماتة في وفاة والدها
حصيلة أمريكية مؤلمة.. مقـــ.تل 21 جنديًا بنيران إيرانية خلال 24 ساعة
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
توك شو

حسام الشاعر: هذه المشاهد صنعت طموح جيل كامل من شباب نزلة السمان

حسام الشاعر
حسام الشاعر
محمد البدوي

أكد حسام الشاعر، رئيس مجلس إدارة شركة صن رايز للمنتجعات السياحية والفنادق، أن ارتباطه بقطاع السياحة لم يكن مجرد مسار مهني اختاره لاحقًا، بل كان جزءًا أصيلًا من حياته منذ سنوات الطفولة الأولى، حيث نشأ في بيئة مرتبطة بهذا المجال بشكل وثيق.

شغفه بالسياحة

وأوضح خلال لقائه مع الإعلامية لميس الحديدي في برنامج "رحلة المليار" المذاع عبر قناة النهار، أن شغفه بالسياحة بدأ مبكرًا للغاية، قائلًا إن هذا المجال كان حاضرًا في حياته منذ الصغر وكأنه نشأ عليه منذ البداية.

العمل داخل شركة السياحة

وأشار إلى أنه في سن الثانية عشرة تقريبًا بدأ يتطلع بجدية إلى العمل داخل شركة السياحة التابعة لعائلته، لافتًا إلى أن هذا الحلم ظل يراوده منذ تلك المرحلة العمرية المبكرة، إذ كان يتمنى النزول إلى الشركة والمشاركة في العمل مثل الكبار.

وأضاف أن علاقته بالسياحة لم تكن قائمة فقط على فكرة العمل أو الاستمرار في نشاط العائلة، بل كانت نابعة من حب حقيقي للمجال، خاصة مع الأجواء المحيطة التي جعلت الأطفال يتابعون باهتمام نشاط العاملين في القطاع السياحي.

الشباب الأكبر سنًا

وأوضح أن الأطفال في تلك البيئة كانوا ينظرون بإعجاب إلى الشباب الأكبر سنًا الذين يعملون كمرشدين سياحيين أو يرافقون المجموعات السياحية، ما كان يزرع في نفوسهم طموحًا بأن يصبحوا مثلهم في المستقبل.

مشاهدة المجموعات السياحية

ولفت إلى أن مشاهدة المجموعات السياحية في منطقة الأهرامات كانت تشكل مصدر إلهام كبير للأطفال، حيث كانوا يذهبون لمتابعة حركة السياح ومشاهدة المرشدين السياحيين وهم يقودون الجولات، وهو ما ساهم في تشكيل أحلامهم المهنية.

وأشار الشاعر إلى أن هذه المشاهد اليومية صنعت طموح جيل كامل من شباب منطقة نزلة السمان، الذين كانوا يحلمون جميعًا بتطوير أنفسهم والعمل داخل قطاع السياحة، مؤكدًا أن البيئة المحيطة كان لها دور كبير في غرس هذا الحلم منذ سن مبكرة.

حسام الشاعر السياحة الشركات السياحية الأهرامات

الصيام على جنابة في رمضان

هل الصيام على جنابة في رمضان صحيح؟.. تأخير الاغتسال حرام بهذه الحالة

اسماعيل قاآني

بعد اختفائه منذ مقتل خامنئي.. منشور غامض منسوب لقائد فيلق القدس من داخل إسرائيل يشعل الجدل

700 جنيه دفعة واحدة| مفاجأة جديدة في سعر الجنيه الذهب وعيار 21 الآن

700 جنيه دفعة واحدة| مفاجأة في سعر الجنيه الذهب وعيار 21 الآن

موعد عيد الفطر 2026

3 أيام إجازة رسمية.. موعد عيد الفطر 2026 فلكيًا في مصر

ياسمين عبد العزيز

ياسمين عبد العزيز ترد على حمادة هلال وتتجاهل تعليق محمد سامي المثير للجدل

الأرصاد

الطقس غدًا الأحد.. الأرصاد تحذر من ظاهرة جوية تبدأ الفجر

بزشكيان

أنتم إخواننا.. الرئيس الإيراني يعلن وقف الهجمات ضد دول الخليج

قوات الجيش الأمريكي

فرقة «الشيطان 82».. قوة النخبة الأمريكية تصل الشرق الأوسط

رسامة كاهن جديد

سيامة كاهن جديد بكنيسة السيدة العذراء والرسولين بطرس وبولس في هولندا

رهبان جدد

انضمام 5 رهبان جدد إلى مجمع رهبان دير الأنبا بيشوي ببرية شيهيت

الأنبا إبراهيم إسحق وكهنة الإيبارشيّة البطريركية

البطريرك الأنبا إبراهيم إسحق يترأس اللقاء الدوري لكهنة الإيبارشيّة البطريركية

بالصور

مسلسل المتر سمير الحلقة 3 .. ناهد السباعى تنتصر على كريم محمود عبد العزيز فى قضية الطلاق

كريم محمود عبد العزيز
كريم محمود عبد العزيز
كريم محمود عبد العزيز

هذا ما يحدث عند تناول الفول بالبيض في السحور؟

فوائد تناول الفول بالبيض في السحور
فوائد تناول الفول بالبيض في السحور
فوائد تناول الفول بالبيض في السحور

معلومات لا تعرفها عن حصوات اللوزتين.. أسبابها وأعراضها وطرق العلاج

ما هي حصوات اللوزتين؟
ما هي حصوات اللوزتين؟
ما هي حصوات اللوزتين؟

تجاهل يجدد الأزمة بين ياسمين عبدالعزيز ومي عمر لسبب صادم |القصة الكاملة

ياسمين عبد العزيز ومي عمر
ياسمين عبد العزيز ومي عمر
ياسمين عبد العزيز ومي عمر

ميمي جمال

بابا مسلم وماما مسيحية.. ميمي جمال تكشف الأسرارها في حبر سري

ليلى عبد اللطيف

هل رمضان السنة دي هيكون 17 يوم بس؟.. رد ناري من ليلى عبد اللطيف

