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أخبار العالم

وزير الدفاع الإيراني يرد على تهديد ترامب بتوجيه ضربة قاضية لـ طهران

الأربعاء 23/أكتوبر/2019 - 03:37 م
وزير الدفاع الإيراني
وزير الدفاع الإيراني يرد على تصريحات ترامب بـ توجيه ضربة قاض
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دعاء أبوهشيمة
قال وزير الدفاع الإيراني، أمير حاتمي، اليوم، الأربعاء، إن تهديدات الرئيس الأمريكي بضرب إيران "مجرد هراء".

وأضاف أمير حاتمي: "هذه التهديدات مجرد هراء بهدف التغطية على العار الذي رافق السياسة الأمريكية في المنطقة مؤخرا"، مشيرًا إلى أن "الأمريكيين حاولوا، سيما في الآونة الأخيرة، الضغط على الشعب الإيراني وحرمانه من جميع حقوقه، من أجل بث الفرقة بين صفوف الشعب والحكومة ونظام الجمهورية الإسلامية".

وتابع: "نظرا للوعي الذي يتحلى به الشعب الإيراني وعلمه بالعداء الأمريكي المتأصل، لم يستطع الأمريكيون تحقيق أي من مآربهم حتى الآن، إذ أنهم أمام شعب واعٍ ومنسجم ومتكاتف وقوات مسلحة متمكنة وقوية ومتكئة على نفسها ومجربة مرارا"، مؤكدًا أن القوات المسلحة الإيرانية "سترد على أي اعتداء بكل قوة وحزم".

وجاءت تصريحات حاتمي بعد تهديدات أطلقها ترامب مؤخرا، بتوجيه ضربة غير مسبوقة إلى إيران حال اتخاذها "إجراءات معينة"، لكنه شدد مع ذلك على أن الولايات المتحدة لا تريد حربًا مع أي جهة.
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