فوز السيرك القومى بجائزة العرض المفضل جماهيريًا فى مهرجان فيتنام

فاز لاعب السيرك القومى الفنان أحمد ياسين، بجائزة العرض المفضل جماهيريا فى مهرجان هانوى الدولى لفنون السيرك بفيتنام، الذى أقيم فى الفترة من ١٤ حتي ٢١ أكتوبر الجارى.



تأتى مشاركة السيرك القومى بالمهرجان حرصا من الدكتورة إيناس عبد الدايم وزيرة الثقافة، على مشاركة الفرق الفنية التابعة للوزارة فى مختلف المهرجانات الدولية، لخلق المزيد من جسور التواصل بين مصر ومختلف بلاد العالم، وتحت إشراف قطاع شئون الإنتاج الثقافى برئاسة المخرج خالد جلال.



من جانبه ثمن سفير مصر في هانوي محمود نايل، على المشاركة المتميزة لفناني السيرك القومي المصري في المهرجان، وقال في تصريحات له على هامش حفل افتتاح المهرجان، إن هذه المشاركة امتدادًا للتعاون الثقافي المتميز بين البلدين، بهدف المزيد من تبادل الخبرات وإبراز التراث المصري في هذا المجال.



وكان السيرك القومى بالبيت الفنى للفنون الشعبية والاستعراضية برئاسة المخرج عادل عبده، قد شارك بمجموعة من الفقرات فى المهرجان حازت على إعجاب الجمهور، حيث قدم الفنان محمد النوبي والفنان إيهاب وصفي فقرة الحربة والمطبخ، والفنان إبراهيم عبد السلام فقرة الساحر، والفنان محمود التلباني فقرة التوازن، والفنان أحمد ياسين فقرة البلانصات، ورأس الوفد المهندس وائل عبد الله، مدير عام السيرك القومى .