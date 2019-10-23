بسبب أغنية جديدة.. جمهور جاستين بيبر يضع سيلينا جوميز في مأزق

بعد مرور ساعات على طرح أغنية سيلينا جوميز الجديدة lose you to love me، ازدادت التكهنات من قبل جمهور حبيبها السابق المغني الكندي جاستين بيبر عن أن تلك الأغنية التي تعني " خسرت نفسي كي أحبك" موجهة إليه بعد مرور فترة طويلة على انفصالهما.



وكتبت سيلينا جوميز عن الأغنية: "هذه الأغنية من وحي أشياء كثيرة حدثت في حياتي منذ طرح ألبومي الأخير، أتمنى أن يشعر الناس بالأمل وأنهم يعرفون كيف يخرجون الجانب القوي منهم وإنسان أفضل".



وقال جمهور جاستين بيبر عبر منصات مواقع التواصل الاجتماعي إن توقيت الأغنية بعد مرور أسابيع قليلة على حفل زفاف جاستين بيبر وعارضة الأزياء الأمريكية هايلي بالدوين ، مشيرين إلى أن سيلينا جوميز تعبر عن معاناتها بعد انفصالها عن جاستين بيبر وزواجه من غيرها.



وكانت سيلينا جوميز تعرضت لانهيار عصبي حاد في أكتوبر 2018 وظلت تتلقى العلاج في أحد المصحات النفسية لفترة طويلة حتى تماثلت الشفاء، وفسر البعض أن انفصالها عن جاستين بيبر السبب وراء ذلك بعدما استمرت علاقتهما لأكثر من خمسة أعوام.



