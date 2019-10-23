مسئول أمريكى رفيع المستوى يكشف تطورا خطيرا عن داعش

أعلن المبعوث الأمريكي إلى سوريا "جيمس جيفري" أن هناك الكثيرين من عناصر تنظيم داعش الإرهابي هربوا من أمكان احتجازهم، وهو الخطر الذي اندلع بعد الغزو التركي لشمال سوريا، وفق ما ذكرت وسائل إعلام.



وقال جيفري إن أكثر من 100 عنصر من تنظيم داعش فروا من سجونهم في الشمال السوري، وهو الأمر الذي يؤكد ما قاله وزير الخارجية الروسي بالأمس سيرجي لافروف، من هروب نحو 500 من المحسوبين على داعش.



كان قد ذكر المبعوث الخاص للرئيس الأمريكي دونالد ترامب إلى سوريا في وقت سابق ، إن فرص إنهاء الهجوم التركي على المقاتلين الأكراد باتت أفضل بالمقارنة بالأسبوع الماضي لكنه أوضح أن وقف إطلاق النار بشكل دائم سيعتمد على التزام الطرفين بشروط الهدنة التي جرى الاتفاق عليها في أنقرة قبل أيام.



وأوضح المبعوث الخاص جيمس جيفري في جلسة بمجلس الشيوخ الأمريكي أمس الثلاثاء شهدت انتقادات من الجمهوريين والديمقراطيين لسياسات ترامب ”نحن في وضع أفضل الآن عما كنا عليه قبل أسبوع...حين ننظر إلى وقف إطلاق النار، أعتقد أننا قمنا بعمل جيد وأوقفنا هذا الصراع“.



وقال إن الجيش التركي وافق على وقف القتال بشكل دائم إذا انسحب المقاتلون الأكراد من المنطقة التي جرى الاتفاق عليها في أنقرة الأسبوع الماضي. وانتهت مهلة وقف إطلاق النار أمس الثلاثاء.



وأضاف أن العقوبات الأمريكية على أنقرة ستخفف فقط إذا أوقفت تركيا الهجوم.



كم أثار عدد من أعضاء مجلس الشيوخ احتمال تورط تركيا عضو حلف الأطلسي في ”تطهير عرقي“ بحق الأكراد.



ومن المقرر أن يدلي جيفري بشهادته أمام لجنة الشؤون الخارجية بمجلس النواب اليوم الأربعاء.



وقال جيفري إنه لم يتم استشارته بشأن قرار ترامب بسحب الجنود الأمريكيين من شمال سوريا مضيفا أنه شعر ”بغضب“ من الهجوم التركي لكنه قال إن تركيا لا تزال ديمقراطية تتبنى العديد من القيم الأمريكية وليست خصما لبلاده على الساحة الدولية.