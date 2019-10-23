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رياضة

حكيم زياش يقود تشكيل أياكس أمام تشيلسي في دوري أبطال أوروبا

الأربعاء 23/أكتوبر/2019 - 06:23 م
حكيم زياش
حكيم زياش
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إسماعيل محمود
أعلن إريك تين هاج، المدير الفني لنادي أياكس الهولندي، تشكيل فريقه، وذلك لمُلاقاة نظيره نادي تشيلسي الإنجليزي، ضمن منافسات الجولة الثالثة من المجموعة الثامنة بدوري أبطال أوروبا.

وتقام المباراة على ملعب يوهان كرويف أرينا بالعاصمة الهولندية أمستردام في السابعة إلا خمس دقائق من مساء اليوم.

وجاء التشكيل كالآتي :

في حراسة المرمى : أونانا 

خط الدفاع : ديست - فيلتمان - بليند - تاجليافيكو

خط الوسط:مارتينز - إديسون ألفاريز - فان دي بيك 

خط الهجوم : حكيم زياش - بروميس - تاديتش 

ويحتل أياكس صدارة المجموعة برصيد 6 نقاط ، بينما يحتل تشيلسي المركز الثاني برصيد 3 نقاط.
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