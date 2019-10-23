Advertisements
Advertisements

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
Advertisements
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

رياضة

بعد إجراء الرباط الصليبى.. تطورات إصابة نجم الأهلي خلال المران

الأربعاء 23/أكتوبر/2019 - 07:28 م
صدى البلد
Advertisements
عبدالحكيم أبوعلم
حرص الجهاز الطبي للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي علي طمانه جمهور القلعة الحمراء عن تجدد إصابة لاعب الوسط محمد محمود.

وغادر محمد محمود مران الفريق مساء اليوم الأربعاء بسبب الإصابة، خلال مشاركته في التقسيمة التي أجراها الجهاز الفني بقيادة السويسري رينيه فايلر.

وقرر الجهاز الطبي تأجيل الأشعه التي كان مقرر أن يجريها اللاعب على ركبته من أجل تحديد طبيعة الإصابة ومدى خطورتها.

وأكد طبيب الأهلي، أن الإصابة التي تعرض لها محمد محمود ليست في القدم التي أجرى بها عملية الرباط الصليبي وهي القدم اليمنى، حيث أصيب اللاعب في مران اليوم في ركبة القدم اليسرى.

وأوضح الجهاز الطبي، أن إصابة اللاعب بسيطة ولا تدعو للقلق، وسوف يجري الأشعه غدا الخميس من أجل الاستقرار على آخر مدى للإصابة وطبيعتها الحقيقة دون تفاقهما فيما بعد.
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

ضربة قوية لـ فايلر .. إصابة نجم الأهلي في أول مران تحت قيادة المدرب الجديد

تعرف على أول طلبات ريينه فايلر من الجهاز الطبي للأهلي

فايلر يطمئن على حجم إصابة نجم الأهلى

اخبار النادي الاهلي اليوم الخميس.. اللاعبون غاضبون من الإدارة.. واكتساح بيراميدز في دوري القطاعات

صدمة للزمالك.. اشتباه فى إصابة نجم الفريق بقطع بالرباط الصليبى

جاهز للقمة أمام الزمالك .. نجم الأهلي العائد: أستطيع اللعب في 3 مراكز

ترشيحاتنا

بـ فستان ذهبي قصير.. نرمين الفقي تشعل مواقع التواصل

بـ إطلالة محتشمة.. زوجة حماقى فى أحدث ظهور لها

الجمهور يصدم محمد رمضان.. اعرف التفاصيل

محكمة كويتية تقضي بحبس معلمة مصرية عامين مع الشغل

في حاجة ماسة للمال.. ريهام سعيد تطلب التبرع لفنان يعاني من مرض طلعت زكريا.. فيديو

مدرب حراس منتخب مصر السابق يكشف تفاصيل جديدة عن العروض الخارجية لـ الشناوي

Advertisements

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

مش للكركبة.. 10 أفكار لاستغلال البلكونة بطريقة شيك

مباراة الأناقة | ملكات العالم بفساتين ساحرة في أسبوع| من الأجمل؟

ترسانة في الجبل .. الامن العام يداهم أوكار صناعة الاسلحة النارية بـ أسيوط| صور