بعد إجراء الرباط الصليبى.. تطورات إصابة نجم الأهلي خلال المران

حرص الجهاز الطبي للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي علي طمانه جمهور القلعة الحمراء عن تجدد إصابة لاعب الوسط محمد محمود.



وغادر محمد محمود مران الفريق مساء اليوم الأربعاء بسبب الإصابة، خلال مشاركته في التقسيمة التي أجراها الجهاز الفني بقيادة السويسري رينيه فايلر.



وقرر الجهاز الطبي تأجيل الأشعه التي كان مقرر أن يجريها اللاعب على ركبته من أجل تحديد طبيعة الإصابة ومدى خطورتها.



وأكد طبيب الأهلي، أن الإصابة التي تعرض لها محمد محمود ليست في القدم التي أجرى بها عملية الرباط الصليبي وهي القدم اليمنى، حيث أصيب اللاعب في مران اليوم في ركبة القدم اليسرى.



وأوضح الجهاز الطبي، أن إصابة اللاعب بسيطة ولا تدعو للقلق، وسوف يجري الأشعه غدا الخميس من أجل الاستقرار على آخر مدى للإصابة وطبيعتها الحقيقة دون تفاقهما فيما بعد.

