متحدثة باسم ترامب تهين خصوم رئيسها.. هذا ما قالته بحقهم

قالت المتحدثة باسم البيت الأبيض، ستيفاني جريشام، إن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب لم يطلب من نظيره الأوكراني، فلاديمير زيلينسكي، تقديم "خدمة مقابل خدمة" ولم يعمل "شيئا سيئا" بشكل عام، وإن كل التهم الموجهة للرئيس ليست إلا محض ادعاءات، بحسب صحيفة شيكاغو تريبيون.



وأضافت جريشام، أكرر موقف ترامب الذي أعلن عنه سابقا أكثر من مرة،: "لم يعمل الرئيس ترامب أي شيء سيئ. ويدور الحديث عن حملة كذب منسقة من جانب المشرعين اليساريين المتطرفين والساسة الراديكاليين غير المنتخبين الذين يخوضون حربا ضد الدستور. ولم تكن هناك أي "خدمة مقابلة خدمة أخرى".



وأضافت أن "نشر هذا الهراء لا يزال مستمرا كل يوم، مشيرة إلى ازدياد الوقت وأموال دافعي الضرائب التي تنفق عليه".



وبدأ ممثلو الحزب الديمقراطي في الكونجرس الأمريكي في نهاية سبتمبر الماضي عملية إقالة ترامب، متهمين إياه بأنه حاول تشويه سمعة منافسه الرئيسي في انتخابات الرئاسة القادمة، نائب الرئيس الأمريكي السابق، جو بايدن.



ويدعي الديمقراطيون أن ترامب طلب من الرئيس الأوكراني، فلاديمير زيلينسكي، إجراء تحقيق النشاطات المالية لابن بايدن، هانتر، الذي كان يعمل لفترة طويلة في شركة "Burisma" الأوكرانية للطاقة، وإذا لم يقم زيلينسكي بذلك فإن ترامب هدده بتأجيل تقديم المساعدات العسكرية الأمريكية لأوكرانيا.