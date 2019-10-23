Advertisements
Advertisements

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
Advertisements
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

رياضة

جمباز الأهلي للناشئين يتوج ببطولة الجمهورية

الأربعاء 23/أكتوبر/2019 - 08:09 م
صدى البلد
Advertisements
عبدالحكيم أبوعلم
فاز فريق الجمباز للناشئين بالنادي الأهلي ببطولة الجمهورية تحت ٧ سنوات للناشئين والناشئات، التي أقيمت في نادي المقاولون العرب.

وحصد فريق الناشئين بالأهلي ١٩ ميدالية ذهبية، ومثل الأهلي في البطوله، تولاي إسلام وسولين وسام وجميلة محمد وزينة محمد و كرمة محمد وجوري نور الدين وسجدة حلمي و لارا باهي و ليلي عمرو و يادا محمود و رحمه طاهر وكارما أحمد و مريم أمير ودارين أحمد و ليلي أبو المجد وخديجة خالد.

وتسلم أبطال الأهلي الميداليات بحضور مسئولي الاتحاد المصري للجمباز والدكتور ياسر عبد العال نائب مدير عام النشاط الرياضي للشئون المالية والادارية في الأهلي.

وأعرب محمد فؤاد المدير الفني لجمباز الأهلي، عن سعادته بتحقيق المركز الأول، علي صعيد الناشئين والناشئات في بطولة الجمهورية، مؤكدا حرصه علي دعم الناشئين في الأعمار المختلفة لتحقيق البطولات.

ويضم الجهاز الفني للفريق كلا من: الدكتور محمد فؤاد المدير الفني للقطاع، ومها حنفي مدربًا، وأحمد مسعد طيبًا ، ومصطفى كامل، إداريًا.

Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

ذهبية وفضية للجمباز فى بطولة البحر المتوسط

ألعاب القوى بالأهلي يتوج ببطولة الجمهورية‬

محمد فؤاد: جمباز الأهلي هدفه المراكز الأولى فى بطولات الجمهورية

ألعاب القوى بالأهلي يتوج ببطولة الجمهورية

ترشيحاتنا

بسبب سرطان الثدى .. فنانة شهيرة تحلق شعرها على الزيرو كل عشر سنوات .. فيديو

تحليل فيديو اعتداء شقيقة زينة على أحمد عز.. أول ظهور لـ التوءم | والفنان لا يعرف أسرة زوجته

على الأقل كوب واحد.. ماذا يحدث للجسم عند تناول شوربة العدس

ترسانة في الجبل .. الامن العام يداهم أوكار صناعة الاسلحة النارية بـ أسيوط| صور

في عيد ميلاده.. 10 معلومات لا تعرفها عن عمدة الدراما صلاح السعدني

طفلة العاشر من رمضان.. فيديو لحظة انتشال جثة مروة بعد صعقها بسبب الأمطار

Advertisements

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بطول 135 وعمق 30 مترا .. ننشر صور الـ هبوط الأرضى بـ الدائرى الإقليمى

مش للكركبة.. 10 أفكار لاستغلال البلكونة بطريقة شيك

مباراة الأناقة | ملكات العالم بفساتين ساحرة في أسبوع| من الأجمل؟