جمباز الأهلي للناشئين يتوج ببطولة الجمهورية

فاز فريق الجمباز للناشئين بالنادي الأهلي ببطولة الجمهورية تحت ٧ سنوات للناشئين والناشئات، التي أقيمت في نادي المقاولون العرب.



وحصد فريق الناشئين بالأهلي ١٩ ميدالية ذهبية، ومثل الأهلي في البطوله، تولاي إسلام وسولين وسام وجميلة محمد وزينة محمد و كرمة محمد وجوري نور الدين وسجدة حلمي و لارا باهي و ليلي عمرو و يادا محمود و رحمه طاهر وكارما أحمد و مريم أمير ودارين أحمد و ليلي أبو المجد وخديجة خالد.



وتسلم أبطال الأهلي الميداليات بحضور مسئولي الاتحاد المصري للجمباز والدكتور ياسر عبد العال نائب مدير عام النشاط الرياضي للشئون المالية والادارية في الأهلي.



وأعرب محمد فؤاد المدير الفني لجمباز الأهلي، عن سعادته بتحقيق المركز الأول، علي صعيد الناشئين والناشئات في بطولة الجمهورية، مؤكدا حرصه علي دعم الناشئين في الأعمار المختلفة لتحقيق البطولات.



ويضم الجهاز الفني للفريق كلا من: الدكتور محمد فؤاد المدير الفني للقطاع، ومها حنفي مدربًا، وأحمد مسعد طيبًا ، ومصطفى كامل، إداريًا.



