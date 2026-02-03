مستجدات قوية في سير العمل بالمبادرة الرئاسية للتشجير ببني سويف

شارك السكرتير العام المساعد لمحافظة بني سويف اللواء أحمد جمال الدين ، في الاجتماع الذي عقدته وزارة التنمية المحلية "أونلاين عبر تقنية الفيديو كونفرانس"لمتابعة الموقف التنفيذي لأعمال المبادرة الرئاسية للتشجير " 100 مليون شجرة ".

جاء ذلك خلال تواجده بمركز السيطرة الموحد بديوان عام المحافظة، وفي حضور : أسماء سامي مدير إدارة شؤون البيئة ،علاء سعيد مدير التنمية الاقتصادية، ، ناصر مصطفى مدير الشؤون الزراعية، شيماء فاروق مدير إدارة البساتين، حسين بكري مسؤول التعاون الزراعي.

وخلال الاجتماع، تم استعراض مستجدات تنفيذ المبادرة على مستوى المحافظات، وبحث آليات متابعة منظومة التكويد، وإنشاء السجلات الإلكترونية الخاصة بالأشجار المزروعة، وأعمال المتابعة والصيانة الدورية، إلى جانب عرض التوزيع الجغرافي للأشجار التي تم توريدها بالمراحل الأربع على المراكز المختلفة، في إطار إعداد خريطة دقيقة توضح مواقع الزراعة، مع التأكيد على الاستعداد الجيد لموسم الزراعة القادم، وتحديد الاحتياجات الفعلية للمحافظات وفقًا للمحاور والطرق المستهدفة.