Advertisements
Advertisements

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
Advertisements
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

منوعات

رغم امتلاكها نظام تشغيل خاصا.. هواوي لا تنوي التخلي عن نظام أندرويد

الخميس 24/أكتوبر/2019 - 01:40 ص
هواوي
هواوي
Advertisements
آية جمعة
عندما أطلقت شركة هواوي نظام تشغيلها الجديد HarmonyOS، عقب أزمتها مع الولايات المتحدة، ظهرت بعد التكهنات التي تفيد بأن هواتف هواوي المستقبلية ستعتمد على هذا النظام.

ولكن على عكس التوقعات ظهرت سلسلة (ميت 30) Mate 30 التي لا تزال مرفقة ببنية AOSP لنظام أندرويد Android وتفتقر إلى خدمات جوجل.

وبناءً على ذلك، أكد جوي تان، رئيس شركة جلوبال ميديا ​​للإعلام والاتصالات، أن هواوي ستواصل الاعتماد على نظام أندرويد لهواتفها في المستقبل القريب لأن التحول إلى نظام تشغيل مختلف لا يتطلب فقط عدة سنوات من العمل ولكن سيكون أيضًا ضارًا لثقة المستهلك.

وواجهت شركة هواوي الصينية العديد من المشكلات في مايو الماضي بعدما وضعتها الولايات المتحدة على قائمتها السوداء، والتي بموجبها تمنع أي تعاملات بين الشركة الصينية والشركات الأمريكية.
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

جوجل تعلنها رسميا.. هواوي Mate 30 بدون نظام أندرويد

هواوي ترد على تصريح جوجل: سنستمر بنظام أندرويد

حرب تجارية لا تنتهي.. جوجل الأمريكية تستبدل خط إنتاجها في الصين بـ فيتنام.. وهواتف هواوي الجديدة لن تعمل بـ نظام أندرويد

أقوى موبايل 5G.. هواوي تنافس آبل بمجموعة هواتف جديدة

8 هواتف من هواوي تتلقى نظام Android 10 الجديد.. القائمة الكاملة

سلسلة هواتف من Huawei غير قادرة على تشغيل خدمات جوجل

ترشيحاتنا

الخطيب يخرج عن صمته.. رئيس الأهلي يكشف تفاصيل اجتماع تداعيات تأجيل القمة أمام الزمالك

تأجيل موعد بدء قناة الزمالك الجديدة

أخبار الفن.. الجمهور يصدم محمدرمضان.. تفاصيل بلاغ هاني شاكر ضد حمو بيكا

اخبار نادي الزمالك اليوم 23- 10-2019.. تأجيل انطلاق القناة.. صدمة بسبب غياب نجم الفريق

اهم الاخبار : قرارات ملكية جديدة فى السعودية .. احتجاجات إثيوبية ضد آبي أحمد.. بيان جديد من الخطيب .. ترامب يتوعد تركيا

في عيد ميلاده.. تعرف على سبب انفصال كمال أبو رية وماجدة زكي

Advertisements

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بـ بنطلون أسود ممزق.. اسما شريف منير تتألق بإطلالة كاجوال

انطلاق أول سيارات مازدا MX-30 الكهربائية رسميًا .. صور

تصميم مثير للجدل | ميتسوبيشي Mi-Tech الـ SUV بدون أبواب ولا سقف | شاهد