رغم امتلاكها نظام تشغيل خاصا.. هواوي لا تنوي التخلي عن نظام أندرويد

عندما أطلقت شركة هواوي نظام تشغيلها الجديد HarmonyOS، عقب أزمتها مع الولايات المتحدة، ظهرت بعد التكهنات التي تفيد بأن هواتف هواوي المستقبلية ستعتمد على هذا النظام.





ولكن على عكس التوقعات ظهرت سلسلة (ميت 30) Mate 30 التي لا تزال مرفقة ببنية AOSP لنظام أندرويد Android وتفتقر إلى خدمات جوجل.





وبناءً على ذلك، أكد جوي تان، رئيس شركة جلوبال ميديا ​​للإعلام والاتصالات، أن هواوي ستواصل الاعتماد على نظام أندرويد لهواتفها في المستقبل القريب لأن التحول إلى نظام تشغيل مختلف لا يتطلب فقط عدة سنوات من العمل ولكن سيكون أيضًا ضارًا لثقة المستهلك.



