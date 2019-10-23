بعد تعطيلها بسبب سقوط الأمطار .. كل ما تريد معرفته عن عودة الدراسة بمحافظات الجمهورية

تسبب سقوط الأمطار بغزارة في عدة محافظات ، في تعطيل الدراسة بالمدارس الأربعاء، حفاظا على أرواح الأطفال، بعد وفاة طفلة بالشرقية صعقا بالكهرباء نتيجة ماس كهربائي ناتج عن تلامس مياه الأمطار مع أسلاك الكهرباء العارية.



وقرر مجلس الوزراء أمس تعطيل الدراسة بمدارس القاهرة الكبرى يوم الأربعاء 23 أكتوبر، بسبب إمكانية هطول أمطار جديدة.



وحول إمكانية تعطيل الدراسة الخميس 24 أكتوبر، قال وزير التعليم الدكتور طارق شوقي، إن سلطة اتخاذ قرار بتعطيل الدراسة بيد المحافظين.



وأضاف الوزير في بيان مساء اليوم الأربعاء، أن كل محافظ سيتخذ قراره وفقًا للأحوال الجوية في محافظته.



القاهرة الكبرى



وقال هاني يونس، المستشار الإعلامي لرئيس مجلس الوزراء، إن الدراسة سوف تستأنف الخميس في الجامعات والمدارس في القاهرة الكبرى ( القاهرة – الجيزة – القليوبية).



ونفى يونس وجود نية لتعطيل الدراسة بالقاهرة الكبرى غدا.



بورسعيد



قرر اللواء عادل الغضبان محافظ بورسعيد تعطيل الدراسة غدا الخميس بجميع مدارس المحافظة نظرا لعدم استقرار الأحوال الجوية.



تعطيل العمل في مدارس النيل



وأعلنت مدارس النيل المصرية (فرع زايد، فرع الشروق، فرع الأندلس، فرع الياسمين) أن يومي الأربعاء والخميس 23 و24 أكتوبر الجاري إجازة بسبب سوء الأحوال الجوية.



الحكومة تحسم الجدل



وقال المستشار نادر سعد المتحدث باسم مجلس الوزراء، إن جميع المدارس و الجامعات تعود لطبيعتها غدًا الخميس، ولا توجد أى اجازات.



وكشف أن رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي ترك مكتبه أمس وظل يتابع بنفسه التعامل مع شفط مياه الأمطار.



وأوضح أن الجميع قام بدوره ولا يوجد تقصير، مؤكدا أن الحكومة اذا شاهدت تقصيرا كانت ستعتذر للمواطنين، وأن المجلس أصدر بيانًا تحذيريًا اليوم، بناء على بيان هيئة الأرصاد، بأن البلاد ستتعرض لامطار غزيرة الجمعة المقبلة، ومجلس الوزراء ناشد المواطنين بعدم الخروج للشارع.



