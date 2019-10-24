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فن

لبنان يتنفض.. كارول سماحة تكشف عن مطالبها الثورية

الخميس 24/أكتوبر/2019 - 03:27 ص
كارول سماحة
كارول سماحة
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شروق ابراهيم
كشفت الفنانة كارول سماحة، عن رأيها في ما يحدث من احتجاجات ومظاهرات في جميع المدن اللبنانية، مطالبة بوضع خارطة طريق تشمل عدة نقاط.

وكتبت كارول سماحة، عبر تغريدة بحسابها الشخصي على "تويتر"، "أهلي وإخوتي اللبنانيين، إسقاط الحكومة وحدها ليست خطوة كافية بل نطالب بحكومة عسكرية مؤقته ( لثلاثة أشهر فقط) تمهد لقيام مؤتمر تأسيسي، وصياغة دستور مدني لا طائفي، ثم انتخاب شخصيات نزيهة و كفوءة من ذوي الاختصاص والخبرات، غير تابعة لأي حزب طائفي". 

كانت المظاهرات اللبنانية انطلقت الأسبوع الماضي، في عدد من المناطق بعد إطلاق ضريبة مالية على الواتس اب في لبنان، وهو ما أثار غضب اللبنانيين بجميع طوائفهم وانتماءاتهم وقرروا القيام بعصيان مدني لحين إقالة الحكومة اللبنانية التي يرأسها سعد الحريري.

ورفض اللبنانيون مسودة الإصلاحات التي أعلن سعد الحريري كمحاولة لاحتواء غضب الشارع اللبناني، مع القيام بعصيان مدني وتعليق الدراسة في المدارس والجامعات.

وكان عدد من الفنانين شاركوا في المظاهرات السلمية في لبنان منهم نادين نسيب نجيم، كارمن لبس، جاد شويري، راغب علامة، نادين الراسي، ماغي بو غصن وغيرهم.
لبنان يتنفض.. كارول سماحة تكشف عن مطالبها الثورية
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