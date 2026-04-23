طريقة عمل طاجن سي فوود بالجبنة

ترغب الكثير من النساء فى تعلم طريقة عمل طاجن سي فود بالجبنة بمذاق شهي مثل الأنواع المقدمة فى المطاعم لتقدميه لأسرتك فى عطلة نهاية الأسبوع والتجمعات العائلية.

نعرض لكم طريقة عمل طاجن سي فود بالجبنة من خلال خطوات الشيف أميرة شنب مقدمة برنامج أميرة فى المطبخ المذاع على قناة سي بي سي سفرة.

المقادير

سي فود مشكل

ثوم مفروم

ملح

فلفل أسود

كمون

دقيق

لبن

كريمة

ميكس جبن مشكل

كرفس مفروم

كرات مفروم

بصل مفروم

جزر مبشور ناعم

للتقديم :

شبت

بصل أخضر

ليمون حلقات



طريقة عمل طاجن سي فود بالجبنة

في حلة بها الزيت والزبدة شوحي البصل والثوم مع الكرفس والبصل الأخضر والجزر وضعي الملح والتوابل.

أضيفي السي فود والشبت والدقيق والكريمة والزبدة واللبن واتركيه حتى يغلي ثم ضعيه في طاجن وعليه خليط الجبن وحمريه في الفرن وقدميه ساخنا .