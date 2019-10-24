بعد فشله في تشكيل حكومة إسرائيل 3 مرات.. ما لا تعرفه عن بنيامين نتنياهو

ولد في تل أبيب بتاريخ 12/ أكتوبر/ 1949، واسمه الحقيقي هو بنيامين بن تسيون نتنياهو، وهو من أصول بولندية، ولدت أمه بالولايات المتحدة الأمريكية، وهاجرت مع زوجها إلى إسرائيل خلال سنوات الأربعينيات، ثم هاجرت العائلة من إسرائيل، للعيش في الولايات المتحدة الأمريكية نهاية سنوات الخمسينيات، ولقد عاش بنيامين الملقب بـ"بيبي" مع عائلته في أمريكا حتى عام 1967.



وفي عام 1967، عاد إلى إسرائيل بعد أن أنهى تعليمه الثانوي، وتجند في الجيش الإسرائيلي، وخدم كجندي محارب في وحدة "سيرت متكال"، وبعد ذلك أصبح قائد سرية في الوحدة، وتحرر من الجيش في عام 1972 برتبة رائد، وعاد للمشاركة في حرب أكتوبر كضابط احتياط في عام 1973.



بعد تحرره من الجيش، أنهى نتنياهو تعليمه، وحصل على شهادة البكالوريوس في الهندسة المعمارية، من معهد ماساتشوستس للتكنولوجيا في أمريكا، بعد ذلك حصل على درجة الماجستير في إدارة الأعمال، ثم عاد للدراسة من جديد، وحصل على شهادة البكالوريوس في العلوم السياسية من جامعة هارفرد الأمريكية.



وبعد انتهاء مرحلة الدراسة، عمل نتنياهو مستشارًا في مجموعة بوسطن الاستشارية وشغل منصب مدير في قطاع الصناعة في الولايات المتحدة وإسرائيل وبعد فترة عمل لسنوات عدة في أمريكا، عاد إلى إسرائيل في عام 1976، وعمل مديرًا لمعهد يوناتان "لمكافحة الإرهاب".



في العام 1982، شغل نتنياهو منصب نائب رئيس البعثة الدبلوماسية الإسرائيلية، في الولايات المتحدة حتى عام 1984، وشغل منصب سفير إسرائيل لدى الأمم المتحدة من عام 1984 حتى عام 1988 بعد ذلك أصبح عضوًا في الوفد الإسرائيلي الأول للمحادثات الإستراتيجية الأمريكية الإسرائيلية وفي عام 1988 انتخب للكنيست عن حزب الليكود.



ما بين السنوات 1988-1991عمل نتنياهو نائبًا لوزير الخارجية الإسرائيلي، وما بين السنوات 1991-1992 عمل عضوًا في الوفد الإسرائيلي المفاوض في مؤتمر مدريد، وما بين السنوات، 1992-1996، عمل نتنياهو عضوًا في لجنتي الخارجية والأمن والدستور والقانون والقضاء بالكنيست.



في عام 1996 انتخب لرئاسة الوزراء، أول مرة، وشغل هذا المنصب حتى عام 1999، وفي عام 2002، عمل نتنياهو وزيرًا للخارجية، وفي عام 2003، وزيرا للمالية، في حكومة شارون، وفي عام 2005 أصبح زعيما للمعارضة بالكنيست، وانتخب لرئاسة حزب الليكود.



تم انتخابه أول مرة لرئاسة الوزراء في العام 1996، ثم أعيد انتخابه مرة ثانية، رئيسا للوزاء في انتخابات الكنيست الــ18 عام 2009، ومرة ثالثة في انتخابات الكنيست الــ19 عام 2013، ومرة رابعة في انتخابات الكنيست الــ20 عام 2015.