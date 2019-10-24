Advertisements
Advertisements

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
Advertisements
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

أخبار العالم

بعد فشله في تشكيل حكومة إسرائيل 3 مرات.. ما لا تعرفه عن بنيامين نتنياهو

الخميس 24/أكتوبر/2019 - 11:18 ص
بنيامين نتنياهو
بنيامين نتنياهو
Advertisements
سمر صالح
ولد في تل أبيب بتاريخ 12/ أكتوبر/ 1949، واسمه الحقيقي هو بنيامين بن تسيون نتنياهو، وهو من أصول بولندية، ولدت أمه بالولايات المتحدة الأمريكية، وهاجرت مع زوجها إلى إسرائيل خلال سنوات الأربعينيات، ثم هاجرت العائلة من إسرائيل، للعيش في الولايات المتحدة الأمريكية نهاية سنوات الخمسينيات، ولقد عاش بنيامين الملقب بـ"بيبي" مع عائلته في أمريكا حتى عام 1967.

وفي عام 1967، عاد إلى إسرائيل بعد أن أنهى تعليمه الثانوي، وتجند في الجيش الإسرائيلي، وخدم كجندي محارب في وحدة "سيرت متكال"، وبعد ذلك أصبح قائد سرية في الوحدة، وتحرر من الجيش في عام 1972 برتبة رائد، وعاد للمشاركة في حرب أكتوبر كضابط احتياط في عام 1973.

بعد تحرره من الجيش، أنهى نتنياهو تعليمه، وحصل على شهادة البكالوريوس في الهندسة المعمارية، من معهد ماساتشوستس للتكنولوجيا في أمريكا، بعد ذلك حصل على درجة الماجستير في إدارة الأعمال، ثم عاد للدراسة من جديد، وحصل على شهادة البكالوريوس في العلوم السياسية من جامعة هارفرد الأمريكية.

وبعد انتهاء مرحلة الدراسة، عمل نتنياهو مستشارًا في مجموعة بوسطن الاستشارية وشغل منصب مدير في قطاع الصناعة في الولايات المتحدة وإسرائيل وبعد فترة عمل لسنوات عدة في أمريكا، عاد إلى إسرائيل في عام 1976، وعمل مديرًا لمعهد يوناتان "لمكافحة الإرهاب".

في العام 1982، شغل نتنياهو منصب نائب رئيس البعثة الدبلوماسية الإسرائيلية، في الولايات المتحدة حتى عام 1984، وشغل منصب سفير إسرائيل لدى الأمم المتحدة من عام 1984 حتى عام 1988 بعد ذلك أصبح عضوًا في الوفد الإسرائيلي الأول للمحادثات الإستراتيجية الأمريكية الإسرائيلية وفي عام 1988 انتخب للكنيست عن حزب الليكود.

ما بين السنوات 1988-1991عمل نتنياهو نائبًا لوزير الخارجية الإسرائيلي، وما بين السنوات 1991-1992 عمل عضوًا في الوفد الإسرائيلي المفاوض في مؤتمر مدريد، وما بين السنوات، 1992-1996، عمل نتنياهو عضوًا في لجنتي الخارجية والأمن والدستور والقانون والقضاء بالكنيست.

في عام 1996 انتخب لرئاسة الوزراء، أول مرة، وشغل هذا المنصب حتى عام 1999، وفي عام 2002، عمل نتنياهو وزيرًا للخارجية، وفي عام 2003، وزيرا للمالية، في حكومة شارون، وفي عام 2005 أصبح زعيما للمعارضة بالكنيست، وانتخب لرئاسة حزب الليكود.

تم انتخابه أول مرة لرئاسة الوزراء في العام 1996، ثم أعيد انتخابه مرة ثانية، رئيسا للوزاء في انتخابات الكنيست الــ18 عام 2009، ومرة ثالثة في انتخابات الكنيست الــ19 عام 2013، ومرة رابعة في انتخابات الكنيست الــ20 عام 2015.
Advertisements

الكلمات المفتاحية

ترشيحاتنا

مرتضى منصور يفجر مفاجأة جديدة بشأن قناة الزمالك

الـ var يلغي هدفا صحيحا في دورى أبطال اوروبا بداعي التسلل.. فيديو وصور

ساعات ممطرة... الأمطار تحول شوارع المنوفية إلى برك ومستنقعات

تعليقات مثيرة من الجماهير لـ ويزو بعد فقدان وزنها.. شاهد

أسيست وهدف عالمي.. ملخص لمسات محمد صلاح أمام جينك في دوري أبطال أوروبا.. فيديو

عدم استقرار الطقس.. السيول تتسبب في وفاه مزارع وابنته بوسط سيناء.. فيديو

Advertisements

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بـ فستان جلد أسود.. مي سليم في إطلالة جديدة على انستجرام

بملابس جينز.. رشا شيحة تتألق فى إطلالة شتوية عبر إنستجرام

ساعات ممطرة... الأمطار تحول شوارع المنوفية إلى برك ومستنقعات