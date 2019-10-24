استجابة لصدى البلد.. مجلس الوزراء يحقق حلم طالب هندسة بُترت ساقه.. فيديو

استجاب مجلس الوزراء لشكوى محمد مهدي أحد الشباب الذى بترت ساقية والتى بعث بها لموقع "صدى البلد" الاخباري، مطالبا بتركيب اطراف بعد تعرضه لحادث قطار أثناء الذهاب من البحيرة للاسكندرية لتأدية امتحان نصف العام بكلية الهندسة .



وقامت لجنة الاستغاثات الطبية بمجلس الوزراء برئاسة الدكتور حسام المصرى المستشار الطبى لمجلس الوزراء ومساعد الامين العام لمجلس الوزراء وفريق عمل لجنة الاستغاثات الطبية واللجنة الطبية العليا بمجلس الوزراء بالتواصل مع الحالة على الفوز استجابة لما نشره موقع صدى البلد تحت عنوان " مأساة طالب هندسة بُترت ساقه ويحتاج أطرافا صناعية وذلك تحت رعاية المهندس مصطفى مدبولى رئيس الوزراء حرصا علي سلامه الشاب وتخفيف العبء عليه.



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