شاهد .. بيراميدز يختتم تدريباته قبل السفر لتنزانيا

اختتم فريق نادي بيراميدز تدريباته صباح اليوم بملعب الدفاع الجوي الفرعي، قبل السفر إلى تنزانيا ظهرا.



ويحل بيراميدز ضيفا على نظيره يانج أفريكانز بطل تنزانيا يوم الأحد المقبل الساعة الرابعة بتوقيت القاهرة، في مباراة ذهاب دور الـ٣٢ الإضافي من بطولة كأس الكونفدرالية الأفريقية.



وفضل الفرنسي سباستيان ديسابر أن يخوض الفريق مرانا صباحيا بالقاهرة قبل رحلة السفر حيث تصب البعثة في الثامنة مساء اليوم لتنزانيا، ويخلد اللاعبون للراحة.



وأعلن الفرنسي سباستيان ديسابر المدير الفني لفريق بيراميدز قائمة لاعبيه التي تغادر صباح الخميس في طريقها إلى تنزانيا لمواجهة يانج أفريكانز وضمت القائمة ٢٢ لاعبا هم:



حراسة المرمى: أحمد الشناوي ومهدي سليمان وأحمد دعدور



خط الدفاع: عمر جابر ومحمد حمدي وطارق طه وعبد الله بكري وعلي جبر ورجب بكار وأحمد أيمن منصور



خط الوسط: نبيل عماد دونجا وإيريك تراوري ومحمد فتحي وعبد الله السعيد ومحمد فاروق وإبراهيم حسن وإسلام عيسى ومحمود حمادة وأحمد توفيق



خط الهجوم: أحمد علي وجون أنطوي ودودو الجباس



