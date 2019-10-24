لن تستغني عنها بعد اليوم.. ما لا تعرفه عن الكنوز في أرجل الدجاج

الكثير يأنفون من أرجل الدجاج ويعتقدون انها مخصصة للرمي فقط ولا يعلمون ما تحتويه من كنوز غذائية وتجميلية جعلت دولا بعينها كدول شرق آسيا تعتمد عليها في غذائها.



واوضحت الدكتورة شيرين علي زكي رئيس لجنة سلامة الغذاء والمتابعة الميدانية بالنقابة العامة للأطباء البيطريين الكنوز الموجودة فى أرجل الدجاج من الڤيتامينات والبروتين والدهون والمعادن والكولاجين وفوائدها لصحة الانسان فيما هو تالى:



أرجل الدجاج غنية بالڤيتامينات :



– تزود الجسم بكميات كبيرة من فيتامين بـ12 الهام جدًا لصحة الخلايا العصبية.

– فيتامين بـ12 هو المسؤول الرئيسي عن تنظيم النشاط الزائد، وكذلك يوفر حمض البانتوثنيك.

– فيتامين د الهام جدًا لصحة الأطفال



فوائد أرجل الدجاج للمفاصل :



تحتوي على نسبة عالية من بروتين الكولاجين المفيد جدًا للنمو، ولتقوية صحة العظام، مما يجعل من أرجل الدجاج حلًا مثاليًّا لضعف المفاصل، ويقي كذلك من كافة المشكلات الصحية ذات العلاقة بالعظام والعضلات على رأسها مرض الروماتيزم.



تساعد إلى حد كبير على التخلص من حالات الالتهاب المختلفة، على رأسها التهاب المفاصل وخاصة الحالات المزمنة والحادة منه، كما وتقلل من حدة الأوجاع والتشنجات المرافقة لهذه الحالة المرضيّة، وذلك بفضل احتوائها على أربعة أنواع أساسيّة من البروتينات الهامة لتقوية بُنية الجسم.



أرجل الدجاج غنية بالبروتين والدهون :



– تحتوي أرجل الدجاج على العديد من السعرات الحرارية لكن بصورة معتدلة.

– عند إزالة الجلد توفر رجل الدجاجة 106 سعرات حرارية في حين أن الفخذ بدون جلد الدجاجة يحتوي على 176 سعرا حراريا.

– تحتوي على البروتين والمواد الغذائية اللازمة لإصلاح أنسجة الجلد لدى الانسان، ونمو العضلات.

– توفر الدهون الموجودة في أرجل الفراخ الطاقة للإنسان، وتدعم نمط الحياة ويساعد في امتصاص الفيتامينات.



أرجل الدجاج تحتوي على نسبة عالية من الكولاچين ومن فوائد مادة الكولاجين الموجودة في أرجل الدجاج :



* تحفز انتظام الضغط في جسم الإنسان وتعمل على ارتفاعه وتنظيمه.



* تعمل على تثبيت نسبة الحديد في الجسم وارتفاعه وهي اقوى علاج لمرض الأنيميا وخاصه عند الأطفال.



أرجل الدجاج غنية بالمعادن :



– توفر كميات كبيرة من السيلينيوم والفسفور، والسيلينيوم.

– لها دور في تنشيط انزيم يدعم وظائف الغدة الدرقية، ويحمي الأوعية الدموية من التلف.

– تحتوي قدم الدجاجة على 18.5 ميكروجرام من السيلينيوم، و 158 ميللجرام من الفوسفور، أي 34%، و 23% من الكمية الموصى بها من السيلينيوم، والفسفور اليومي لجسم الإنسان.



محتوى أرجل الدجاج العالي من الكولاچين يعمل على:



- تجديد خلايا البشرة

- اضفاء النعومة والمرونة على البشرة

- تأخير علامات الشيخوخة

- إفادة الشعر وإصلاح تلفه

- الحفاظ على قرنية وعدسة العين

- أظافر قوية غير مشققة او متكسرة



افضل طريقة لطهى أرجل الدجاج



ونصحت الدكتورة شيرين علي زكي رئيس لجنة سلامة الغذاء بإزالة الجلد، والدهون قبل طهي أرجل الدجاج.



– تجنب قلي أرجل الفراخ التي تتطلب إضافة كميات كبيرة من الزيت حتى نتجنب اي سعرات حرارية زائدة.

– يُفضل تناول أرجل الدجاج المشوية مع قليل من الزعتر، والفلفل الأسود المطحون قبل التقديم، وقليل من زيت الزيتون.



