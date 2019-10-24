الشعر والقصة في مدارس الدقهلية بالدوري الثقافي الفني

واصلت الهيئة العامة لقصور الثقافة فعاليات دوري المدارس الثقافي والفني بمدارس الدقهلية ضمن التعاون المشترك بين وزارتي الثقافة والتربية والتعليم، بإطلاق ثالث المسابقات فى ورشه تأليف الشعر والقصة وشروطهما.



ففي ورشة تأليف الشعر يشارك الطالب في المسابقة بقصيدة من تأليفه عن مصر في حدود صفحة واحدة بالعامية أو بالفصحى، أما ورشة القصة فيشارك الطالب بقصة من تأليفه عن كفاح المرأة في تربية أبنائها، وذلك بزيارة 64 مدرسة بالأسبوع الثالث للدوري الثقافي الفني.



يشارك قصور ثقافة "المنصورة، وطفل المنصورة، نعمان عاشور، نجيب سرور، البرامون، ميت الفرماوي، منية النصر"، وبيوت ثقافة "طلخا، سماد طلخا، السنبلاوين، علي مبارك، دكرنس، بلقاس، شربين، السنبلاوين ،المطرية، بنى عبيد، الدروتين، المقاطعة، بداوي،المنزله ، أجا، البصراط، الجمالية"، ومكتبات "كفر غنام، سنتماي، بسنديلة، العيادية، اللاوندي، الجوابر، أتميدة، كفر بهيدة، رأس الخليج، تمي الأمديد، دماص، حسن طوبار، شبرا سندي، كفر الترعة، ميت سلسيل وأبو قراميط".